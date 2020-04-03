Корпоративный университет Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара перевели корпоративные учебные процессы в онлайн.

Корпоративный университет ТМК2U, созданный в ноябре 2017 года, с самого начала своей деятельности ориентировался на применение дистанционных форм образования и электронных курсов. Развитие производственных систем на предприятиях ТМК и Группы Синара, внедрение принципов управления проектами требовало регулярного обучения сотрудников, а широкая география присутствия компаний диктовала необходимость внедрения инструментов онлайн-обучения. Сегодня в учебном расписании университета более 40 электронных курсов, на 2020 год запланирована разработка еще 100 программ.

С помощью электронной образовательной платформы SOTA2U в университете проводится обучение не только менеджеров, инженеров и технологов, но и представителей рабочих профессий. Технологические возможности внедренной системы позволяют проводить массовое обучение, за счет чего обеспечивается быстрая передача новых знаний в контуре компаний.

В 2019 году ТМК2U обучил по электронным курсам около 40 тысяч сотрудников ТМК и Группы Синара, а также провел более 100 образовательных мероприятий дистанционного формата. Штаб-квартира ТМК2U в Сколково и образовательные площадки университета на предприятиях, выступающие ретрансляторами онлайн- и офлайн-программ, позволяют соблюдать рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ по дистанционным формам обучения.

«В текущей ситуации развитие дистанционных форм обучения особенно актуально. Сейчас наши учебные услуги и программы становятся просто критически важными для бизнеса, ведь в условиях ограничения очных занятий и массовых мероприятий любым компаниям очень важно сохранить способность быстро формировать требуемые компетенции у персонала, и мы готовы к этому вызову. Электронные формы обучения в ТМК2U, в числе которых электронная образовательная платформа и мобильная социальная сеть, трансформировали нашу систему развития персонала, переведя ее на цифровые рельсы, а теперь позволяют выполнять все рекомендации в условиях распространения коронавирусной инфекции», – отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

Письмо Группы ТМК в ТПА от 3 апреля