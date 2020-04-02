Роль клапанов истории инженерных систем. Воздушные клапаны для вентиляции и пожарной техники со времён СССР формально не являлись оборудованием и относились к материалам, производились по типовым сериям «СантехНИИпроекта»

Они считались самым простым и дешёвым продуктом. «ВЕЗА» с 1995 года стала производить КВУ (клапаны воздушные утеплённые), разработанные в «Энергомаше» для применения в сборных приточных установках типа ПК. Все серии АЗД и АЗЕ, так же как и КВУ, производились на заводе «ВЕЗА-Храпуново». Ничего нового в первые годы работы не появилось, если бы не приводы Belimo. Именно «ВЕЗА» стала первым поставщиком Belimo для своих клапанов, документация на приводы стала предлагаться на выставках. В то время ещё даже не было Интернета и сайта компании, зато были факсы, на которые рассылались информационные листовки о продукции Belimo. Второй прорыв «ВЕЗА» в клапанах произошёл в 1990-х годах с появлением алюминиевой профильной системы АРОСИО и выпуском клапана УВК с пластиковыми шестернями и лопаткой 100 мм. Этот клапан сегодня популярен по всей стране, а когда-то был только в ассортименте компании «ВЕЗА». Клапан стал хитом и производился партиями до 500 штук в месяц. В 1997 году произошёл раскол в фирме «Вингс», и появились новые производители пожарных клапанов — это известные всем «Вингс-М» и «ВЕЗА», а сам «Вингс» прекратил производить клапаны. Модель 1988 года — КПК от «Вингс» — превратилась в КПУ от «ВЕЗА», и начался длинный путь развития противопожарной вентиляции. В том же 1997 году был сертифицирован первый вентилятор дымоудаления «ВЕЗА» — модель ВР 85–66 ДУ (ВРАН-ДУ). Появление на рынке пожарной вентиляции в Москве одновременно продукции «Вингс-М», «ВЕЗА» и «Мовен» создало конкуренцию на многие годы. В 1997 году был выпущен НПБ-247 первый стандарт на пожарные клапаны. До 1997 года клапаны пожарной вентиляции можно было делать где угодно и как угодно. С появлением стандартов «Нормы пожарной безопасности» (НПБ) поставлять несертифицированную продукцию стало невозможно, но ещё долгие десять лет она присутствовала на рынке. В 2009 году был выпущен ГОСТ 53301 на пожарные клапаны, который завершил свою жизнь в 2019 году. Новый стандарт в рамках ТР ЕАЭС 043/2017 ожидается в ближайшее время. На рынке пожарных клапанов в середине «нулевых» годов стала заметна конкуренция, число производителей достигло десяти, появились европейские производители. Нагрузка на завод «ВЕЗАХрапуново» достигла предела. Часть поставок производил завод «ВЕЗА-Украина» в Харькове, но сроки поставок срывались, были необходимы новые мощности. Новый завод «ВЕЗА-Гомель» и «ВЕЗАМиасс» были запланированы в 2006 году под расширение производства клапанов. В период 2007–2008 годов «ВЕЗА-Гомель» стал первым специализированным производителем противопожарных и гражданских клапанов, с выпуском более 1000 штук в месяц. Новейшие технологии «роликовой» формовки рамы корпуса были освоены в 2009–2010 годах. Цены «ВЕЗА» на продукцию и сроки производства в Гомеле были снижены. Причиной выбора «ВЕЗА-Гомель» в качестве площадки были в том числе налоговые льготы правительства Республики Беларусь на продукцию, производимую для продаж в РФ, сохраняемые по настоящее время. Льготы по НДС на клапаны позволили «ВЕЗА» длительное время держать очень привлекательную цену и развивать технологии и объёмы поставок.

Источник: https://www.c-o-k.ru, апрель 2020i