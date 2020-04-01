ПРОКОНСИМ. ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ОТ 30 МАРТА.

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 206 от 25 марта 2020 г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» п. 2 на организации, снабжающие население товарами первой необходимости, не распространяется режим нерабочих дней, установленный с 30 марта по 03 апреля 2020 года. В связи с вышеуказанными документами все организации, обеспечивающие цепочку поставок санитарно-технических изделий от производителя до конечного потребителя могут работать по обычному графику. Сюда относятся и оптовые организации, и строительные компании, монтажные и обслуживающие организации и другие. Мы понимаем ответственность каждого из нас и то, как важно сейчас не допустить распространения коронавирусной инфекции, поэтому работаем в дежурном режиме, с соблюдением всех необходимых мер профилактики и дезинфекции. Уточняйте режим работы необходимого филиала у менеджеров. Просим вас размещать свои заказы через корзину или личный кабинет на сайте, а также по телефонам, указанным на сайте. Мы знаем, что у нас вместе ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ!Искренне желаем всем бодрости духа, всегда на связи – компания «Проконсим».

Сайт ПРОКОНСИМ, 30 марта