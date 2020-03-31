Уплотнения ТРГ для АЭС в Турции и Бангадеш. АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» («Атомэнергомаш») отгрузило 200 прокладок из расширенного графита для АЭС «Аккую» (Турция) и 400 прокладок для АЭС «Руппур» (Бангладеш)

Прокладки будут установлены в парогенераторах сооружаемых реакторных установок. Ранее для АЭС «Руппур» (Бангладеш) было отгружено 600 прокладок для использования в верхнем блоке реактора. Прокладки из расширенного графита различного типоразмера разработаны и изготавливаются в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Используются для герметизации узлов уплотнений оборудования реакторных установок с ВВЭР, действующих и вновь вводимых энергоблоков в России и за рубежом. Прокладки из расширенного графита могут применяться в тепловой энергетике, нефтехимической промышленности, автомобилестроении.

Сайт АО Атомэнергомаш, 27 марта