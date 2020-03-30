В городах переносятся сроки проведения мероприятий в связи с указами, постановления и рекомендациями ВОЗ против распространения коронавируса. На 27 МАРТА известно о переносе следующих мероприятий

Москва

С 17 марта запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием с числом более 50 человек единовременно в соответствии с Указом Мэра Москвы от 16 марта 2020 г. №21-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 05 марта 2020 г. №12-УМ». Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 г.

· III Российский Энергетический Саммит «Энергоснабжение и Цифровизация – 2020» — состоится 03-04 июня 2020 г.

· IV Российский нефтегазовый ИТ Саммит «Интеллектуальное месторождение» — состоится 05 июня 2020 г.

· Национальный нефтегазовый форум и выставка «Нефтегаз» 2020 — состоится 22-25 июня 2020 г.

· Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия 2020» — состоится 24-25 июня 2020 г.

· 74-й Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2020» — состоится 28 сентября-02 октября 2020 г.

· 7-й ежегодный международный СПГ Конгресс Россия — состоится в ноябре 2020 г.

Санкт-Петербург

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в городе был введен запрет проведения событий на аудиторию свыше 1000 человек в период с 16 марта по 30 апреля 2020 г.

· VIII Российский международный энергетический форум — новые даты уточняются.

Уфа

· 14-я Конференция России и стран СНГ по технологиям переработки нефтяных остатков Russia & CIS BBTC 2020 — переносится в Москву на 22-23 сентября 2020 г.

· 2-я Конференция России и стран СНГ по технологиям катализа RU-CAT 2020 — переносится в Москву на 22-23 сентября 2020 г.

СТАРТНЕФТЬГАЗ, 27 МАРТА