Пресс-релиз ОМК от 26 марта. Мероприятия для профилактики инфекционных заболеваний в коллективах ГК ОМК

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) реализует на своих предприятиях ряд мер для снижения риска заражения сотрудников и партнеров инфекционными заболеваниями и вирусом COVID-19. Меры не влияют существенно на бизнес-процессы, работа компании продолжается в штатном режиме. В числе первых принятых мер – временный запрет на командирование всех сотрудников компании как за границу, так и по России. Прибывшие из командировки или частной поездки из стран, в которых зафиксированы случаи коронавирусных заболеваний, переходят на удаленную работу минимум на 14 дней. Все места общего пользования в офисах и на предприятиях ОМК обеспечили антисептическими средствами. Проводится дезинфекция помещений по стандарту Роспотребнадзора. В ОМК минимизировали личные встречи и совещания, и решают рабочие вопросы с использованием средств удаленной связи. Большую часть сотрудников центрального офиса компании на Озерковской набережной в Москве перевели на дистанционную работу. Часть из них получила возможность работать удаленно еще в феврале этого года вне связи с вирусом, поэтому хорошо подготовлена к этому. Для всех остальных проводятся обучающие семинары, которые помогают адаптироваться к новому режиму. Сейчас в московском офисе ОМК в основном работают сотрудники, которые обеспечивают техническое сопровождение функционирования здания – посменно. Для них созданы все условия с учетом рекомендаций органов здравоохранения: выдают защитные маски, измеряют температуру, регулярно проводят дезинфекцию помещений. В регионах, где находятся предприятия ОМК, ситуация по коронавирусу пока благополучная, однако принято решение уже сегодня минимизировать риск для сотрудников и их семей и максимально перевести их на удаленную работу. Часть офисных сотрудников уже работает из дома, их число будет увеличиваться. Также решается задача оперативного перевода в такой режим других категорий сотрудников: инженеров, технологов, экономистов и др. В зависимости от производственных планов и выполнения контрактных обязательств, рассматривается возможность временной приостановки тех линий, которые в ближайшее время не будут загружены заказами, чтобы их сотрудники оставались дома. Проходные предприятий оборудуют тепловизорами, приостановили работу алкорамок, чтобы обеспечить сотрудникам быстрое перемещение через проходные в часы пик – в утренние и вечерние пересменки. Прорабатывается вопрос обеспечения медицинскими масками всех сотрудников. Почти во всех городах, где работают предприятия ОМК, большая часть жителей - это сотрудники и их семьи. Компания содействует местным властям принимать необходимые меры для недопущения распространения вируса. В частности, ОМК приобретает десятки тысяч защитных масок как для своих сотрудников, так и для нужд муниципалитетов. Сейчас в проработке инициатива о создании централизованного фонда, из которого маски и антисептические средства могут быть направлены туда, где их будет недоставать. «В нашей компании работает более 35 тысяч человек. Нам важно, чтобы наши сотрудники и их близкие были здоровы, поэтому мы принимаем эти меры заботы о коллективе. Радует, что в регионах, где находятся наши заводы, благодаря усилиям властей и медиков ситуация на сегодня является благополучной. Мы также делаем все от нас зависящее, чтобы она такой и оставалась. Принятые меры не отразились существенным образом на наших бизнес-процессах, мы внимательно следим за изменениями текущей ситуации и при необходимости будем учитывать их в оперативной деятельности. Развитая ИТ-инфраструктура и современные инструменты связи позволяют выполнять взятые на себя обязательства и контракты перед нашими клиентами, оставаться для них надежным партнером», - отметила председатель правления ОМК Наталья Еремина.

Сайт ГК ОМК, 26 марта