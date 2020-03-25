Powerexpo Astana 2020. Крупнейшая казахстанская международная выставка «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение» ПЕРЕНЕСЕНА с 20 по 22 мая НА НОВЫЙ СРОК с 21 по 23 октября

Казахстан, Нур-Султан, ВЦ «Корме» Выставка Powerexpo Astana 2020 проводится c 21 по 23 октября в городе Нур-Султан, Казахстан. Экспонируемые продукты и разделы выставки Вы можете посмотреть ниже, в блоке «Дополнительная информация». Полный список участников Powerexpo Astana 2020 размещается на официальном сайте выставки и постоянно обновляется. Там же вы сможете найти экспонентов предыдущего года. Деловая программа Powerexpo Astana 2020 обычно публикуется ближе к началу события.
Письмо в редакцию ТПА, 24 марта