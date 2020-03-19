Перенос Конгресса «Приоритеты 2024» на 30 июня. В связи с угрозой распространения коронавируса Указом Мэра Москвы от 16 марта 2020г. N21-УМ запрещено проведение мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно.

Учитывая то, что распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, решением Организационного комитета Федерального конгресса «Приоритеты 2024» дата проведения мероприятия перенесена на 30 июня 2020 года. Несмотря на вынужденный характер обстоятельств, намеченное событие состоится в запланированном объеме и в полном соответствии интересам всех его участников.
Сопредседатель Оргкомитета Конгресса «Приоритеты 2024»
Письмо в редакцию ТПА от 19 марта