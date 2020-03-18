Письмо в редакцию ТПА. ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА, ВЫЗВАВШАЯ ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ВЫСВЕТИЛА РЯД ПРОБЛЕМ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Запланированный перевод обучения студентов в большинстве российских вузов из-за пандемии коронавируса на дистанционное образование, - вне стен образовательных учреждений, - сопряжен с преодолением ряда объективных трудностей, присущих нынешней высшей школе:

1. Не все российские студенты имеют достаточно хорошую школьную подготовку и могут по интернетной базе знаний самостоятельно, - без непосредственного взаимодействия преподавателями и без получения от них разъяснений разобраться в премудростях вузовских специальностей. В значительной мере это является следствием отказа от подготовки обучающихся в школах, как творческих личностей, и переход к обучению, как креативных потребителей, «способных к творческому потреблению готовых продуктов» в рамках тестового обучения для сдачи пресловутого ЕГЭ путем натаскиванием школьников на выбор готовых решений.

2. В большинстве вузов у профессорско-преподавательского состава нет рабочих онлайн-программ по организации дистанционного обучения студентов, тем более приспособленных под конкретную специализации с учетом будущего места работы выпускников вузов. Следует отметить, что создание таких программ дело хлопотное и долгое, а их апробирование и доведение на эффективность и доступность студентам сопряжено со значительными затратами времени, которого у преподавателей практически нет при установленной для них учебной нагрузке в 900 и более часов.

3. Значительное время во второй половине дня учебной нагрузки преподавателей «съедает» предъявляемое к ним администрацией вузов требование наращивать публикационную активность (индекс Ринца, индекс Хирша и пр.), без которой преподаватель не сможет пройти очередной конкурс для продления трудового контракта с администрацией вуза.

Примечание. В советской время издательства авторам научных статей, а Роспатент создателям изобретений платили денежное вознаграждение, ибо считалось, что интеллектуальный труд преподавателя/изобретателя и время, затраченное им на создание научной работы, стоит денег. Ныне от автора мало того, что требуют написания оригинальных статей, так и еще берут деньги за размещение их в трудах конференций или в научных журналах, причем все уже привыкли к узаконенному издателями дифференцированию денежной «дани» с автора за одну статью в зависимости от престижности публикации:

- в изданиях с РИНЦ – от 500 руб. до 2000 рублей.

- в изданиях, входящих в перечень ВАК – до 10000 рублей.

- в изданиях Scopus – 30000…50000 рублей.

Безусловно, что без изменения расклада по статьям расхода в бюджете России, когда наука и образования финансируются по остаточному принципу, нельзя ждать от российской высшей школой подготовки новых нобелевских лауреатов (советских Жоресов Алферовых), достижения глубоких научных прорывов и укрепления позиций в непрерывно развивающимся информационном мире, всё более удаляющего от России, подвисшей на сырьевых носителях и остающейся в прошлом веке. Не секрет, что финансирование науки и образование в странах Евросоюза в разы превышает аналогичные российские затраты, а в США – на порядок.

Письмо в редакцию ТПА от 18 марта