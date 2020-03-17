Все апрельские выставки в Москве и СПб переносятся или отменяются. Полностью работу приостановил КВЦ ЭКСПОФОРУМ

Вследствие принятия на территории России чрезвычайных мер ограничительного характера в отношении любых массовых мероприятий в целях нераспространения коронавируса COVID-19 (в том числе введёнными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121) и приостановления работы КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», компанией МВК принято решение о переносе сроков проведения блока апрельских выставок в Санкт-Петербурге (в том числе выставки Engineerica). Выставка должна была пройти с 14 по 16 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.c-o-k.ru/

