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КОРОНАВИРУС. Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко подписал распоряжение, призванное предупредить распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников

13 марта, 2020 10

Промышленная группа КОНАР более 10 лет ведет работу по локализации передовых зарубежных технологий совместно с компаниями из Италии, а также из Великобритании, Германии, Австрии. В настоящее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сотрудничество с иностранными партнерами продолжается онлайн и в режиме видеоконференцсвязи. С 28 февраля по группе компаний временно приостановлены все командировки за пределы России. Совместные российско-итальянские предприятия работают в штатном режиме, выпуск и приемка локализованной продукции в Челябинске исключают необходимость выезда за рубеж. Ограничен также прием делегаций в индустриальном парке «Станкомаш». Понимая ответственность и риски распространения вируса (COVID-19), с целью предотвращения заболеваний, руководство Промышленной группы КОНАР разместило необходимые информационные материалы о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции на стендах производственных объектов. Сотрудникам выдана памятка по профилактике заболеваний.

— Любой сотрудник имеет возможность в рабочее время проконсультироваться с врачами и обратиться за помощью, доступны средства диагностики. У нас на территории работает несколько здравпунктов, один из которых — в круглосуточном режиме, — отметила начальник медицинской службы индустриального парка «Станкомаш» Светлана Алехина. — Необходимо сконцентрировать внимание на профилактике заболеваний, укреплении иммунитета и соблюдении базовых правил гигиены в общественных местах. Если каждый отнесется ответственно к рекомендациям по охране здоровья, это поможет предотвратить распространение вируса и обеспечить осуществление производственной деятельности предприятий, оказание услуг в бесперебойном режиме.

Сайт АО КОНАР, 11 марта


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