КОРОНАВИРУС. Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко подписал распоряжение, призванное предупредить распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников

Промышленная группа КОНАР более 10 лет ведет работу по локализации передовых зарубежных технологий совместно с компаниями из Италии, а также из Великобритании, Германии, Австрии. В настоящее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сотрудничество с иностранными партнерами продолжается онлайн и в режиме видеоконференцсвязи. С 28 февраля по группе компаний временно приостановлены все командировки за пределы России. Совместные российско-итальянские предприятия работают в штатном режиме, выпуск и приемка локализованной продукции в Челябинске исключают необходимость выезда за рубеж. Ограничен также прием делегаций в индустриальном парке «Станкомаш». Понимая ответственность и риски распространения вируса (COVID-19), с целью предотвращения заболеваний, руководство Промышленной группы КОНАР разместило необходимые информационные материалы о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции на стендах производственных объектов. Сотрудникам выдана памятка по профилактике заболеваний.

— Любой сотрудник имеет возможность в рабочее время проконсультироваться с врачами и обратиться за помощью, доступны средства диагностики. У нас на территории работает несколько здравпунктов, один из которых — в круглосуточном режиме, — отметила начальник медицинской службы индустриального парка «Станкомаш» Светлана Алехина. — Необходимо сконцентрировать внимание на профилактике заболеваний, укреплении иммунитета и соблюдении базовых правил гигиены в общественных местах. Если каждый отнесется ответственно к рекомендациям по охране здоровья, это поможет предотвратить распространение вируса и обеспечить осуществление производственной деятельности предприятий, оказание услуг в бесперебойном режиме.

Сайт АО КОНАР, 11 марта