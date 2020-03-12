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НОРМДОКС ПРИГЛАШАЕТ НА 14й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ! г.Санкт-Петербург, 8 - 10 июня 2020 года Место проведения: Отель Parklane Resort, ул.Рюхина, д. 9А

12 марта, 2020 8

С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПЯТ ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ НА ТЕМЫ:

Стандартизация ·

Доклады SDO по станартизации:

ASTM, ASME, API, ONORM, IEC, NORSOK

· Разработка национальных и межгосударственных стандартов на основе зарубежных

· Платформа для разработки стандартов в ТК на основе решений НОРМДОКС

· Регистрация в фонде – положительные и отрицательные стороны данного процесса

· Переводы стандартов – мифы и реальность

Сертификация

1. Сертификация по кодам ASME

2. API Monogram

3. Автоматизация систем менеджмента (КСМ)

Авторское право

1. Авторское право на стандарты и переводы

2. Типовые схемы нарушения при закупках стандартов

3. Работа НОРМДОКС в РСПП по авторскому праву

Сайт НОРМДОКС, 10 марта


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