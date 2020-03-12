НОРМДОКС ПРИГЛАШАЕТ НА 14й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ! г.Санкт-Петербург, 8 - 10 июня 2020 года Место проведения: Отель Parklane Resort, ул.Рюхина, д. 9А

С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПЯТ ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ НА ТЕМЫ:
Стандартизация ·
Доклады SDO по станартизации:
ASTM, ASME, API, ONORM, IEC, NORSOK
· Разработка национальных и межгосударственных стандартов на основе зарубежных
· Платформа для разработки стандартов в ТК на основе решений НОРМДОКС
· Регистрация в фонде – положительные и отрицательные стороны данного процесса
· Переводы стандартов – мифы и реальность
Сертификация
1. Сертификация по кодам ASME
2. API Monogram
3. Автоматизация систем менеджмента (КСМ)
Авторское право
1. Авторское право на стандарты и переводы
2. Типовые схемы нарушения при закупках стандартов
3. Работа НОРМДОКС в РСПП по авторскому праву
Сайт НОРМДОКС, 10 марта