СЛИЯНИЯ. ЗАО "Завод СибГазСтройДеталь"(Омск) и АО "Бийский котельный завод" объявляют о создании Консорциума ЭНЕРГОСТРОЙДЕТАЛЬ для совместной деятельности на рынке энергетического оборудования и трубопроводной арматуры

Участники консорциума объединяют ресурсы для выведения на рынок современных эффективных продуктов: Котлоагрегатов, Блочно-Модульных Котельных Установок, Соединительных Деталей Трубопроводов, Арматуры, Котельно-Вспомогательного Оборудования. Единый доступ к накопленной ресурсной, производственно-технической и научной базам позволит предложить нашим Клиентам широкую линейку Высококачественных продуктов по Конкурентной цене. Совместное финансовое участие в осуществлении поставок и инжиниринге энергетических объектов гарантирует оптимальные сроки изготовления, шеф-монтажа и пуско-наладки оборудования. Для осуществления намеченной стратегии совместного развития предприятия используют специально созданную для этих целей компанию "ЭнергоСтройДеталь" ООО. Операционное руководство Консорциумом осуществляется в г Бийск исполнительным директором Завода СибГазСтройДеталь Плетневым Олегом Андреевичем
Сайт Advis.ru, 6 марта