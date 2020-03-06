МЭР НА ЗАВОДЕ. В конце февраля Томское НПП «ТЭК» посетил мэр города Томска И.Г.Кляйн.. Для мэра провели обзорную экскурсию по производствен-ным цехам, рассказали о реализованных проектах и ближайших планах

Иван Григорьевич отметил, что с последнего визита компания значительно расширила и модернизировала производство. Но мы то знаем, что это только начало! После экскурсии состоялась открытая встреча, на которой ТЭКовцы задали мэру наиболее волнующие вопросы о жизни города. Центральным событием приёма стало торжественное награждение сотрудников нашей компании. Мэр вручил генеральному директору Шестакову Андрею Николаевичу медаль "За отличие" отметив, что за 20 лет работы компания под его руководством показала себя не только как стабильное, развивающееся, высокотехнологичное производство, но и надежный социальный партнер Администрации города. Также юбилейными знаками к 75-летию образования Томской области были награждены сотрудники предприятия, проработавшие более 15 лет в Томской области.

Сайт НПП ТЭК, 4 марта