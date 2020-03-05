Николай Дробышевский, основатель и конструктор шаровых кранов со строительной длиной задвижки: "ЛЗТА "Маршал" является одним из крупнейших производителей трубопроводной арматуры в России и странах ближнего зарубежья

Завод специализируется на производстве шаровых кранов уже более 27-ми лет. "Маршал" – это арматура, которая сочетает в себе надежность, проверенную временем, и самые современные технологии. Ежегодный объем выпуска шаровых кранов составляет порядка 400 тыс. шт. Производственная площадь предприятия - 20 231,7 кв. м, а численность сотрудников составляет более 750 чел. На предприятии развит полный цикл производства: собственный литейный цех, конструкторский отдел, цеха механической обработки, испытательная лаборатория. Арматура ООО "ЛЗТА "Маршал" объединяет в себе все самое необходимое для бесперебойной работы: долговечность (срок службы не менее 25 лет), высокотехнологичность и простоту использования. На ЛЗТА "Маршал" успешно внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2015 (AFNOR), продукция завода включена в реестр ОАО "Газпром", имеются сертификаты: "Газсерт", соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза, соответствия Директиве 97/23/ЕС и другие.

Страница в Facebook, 4 марта