Новгородская компания ДС Контролз переходит от сервиса трубопроводной арматуры в Лениногорске (Татарстан) к локализации производства и в марте запускает новый арматурный завод: 100 человек и 20 млн долларов в год

Компания планирует использовать татарстанскую площадку для выхода с продукцией в другие регионы, а также в Казахстан. Об этом сообщил генеральный директор компании Николай КУЗЕНКОВ сегодня на заседании совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" (Казань). Это предприятие создано в рамках двухстороннего Соглашения между правительствами Татарстана и Новгородской области о сотрудничестве от 15 февраля 2019 года. Открытие производственной площадки по производству трубопроводной арматуры запланировано на март-апрель 2020 года. Здесь будут выпускать регулирующие, запорно-регулирующие и отсечные, предохранительные клапаны, дисковые затворы, регуляторы давления и температуры, цифровые буйковые уровнемеры, расходомеры. Планируется производить до 300 клапанов в месяц и обслуживать до 700. Ожидаемая выручка предприятия составит порядка 20 млн долларов в год. Появится 100 дополнительных рабочих мест. В Татарстане «ДС Контролз» действует более 15 лет в лице группы компаний «Модуль Инжиниринг». Его оборудование используют «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Казанькомпрессормаш». Головной офис находится в Казани, производственно-сервисное подразделение – с 2007 года в Лениногорске, на территории и Технопарка «Идея Юго-восток».

Источник ИА ДЕВОН, 28 февраля