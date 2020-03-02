Контейнеры с арматурой стоят на границе... «Потери России от снижения товарооборота с Китаем составляют миллиард рублей в день» - заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире РБК

«Недавно буквально разговаривали с Таможенной службой. Потеря от снижения товарооборота с Китаем – миллиард рублей в день. Последствия коронавируса. Поэтому мы ощутим на на себе, конечно, это влияние», — заявил он, отвечая на вопрос, как на экономике отразится вспышка коронавируса. Среди последствий коронавируса Силуанов отметил снижение спроса со стороны Китая, замедление мировой экономики, снижение туристического потока. По мнению Силуанова, коронавирус не станет существенным фактором, который может негативно сказаться на достижении цели по росту ВВП в этом году в 1,9%. «Думаю, что это не столь существенный фактор. Все зависит от того, сколько продлится этот карантин, сколько продлится эта ситуация со спросом в Китае, но я уверен, что это не скажется принципиально на исполнении тех задач, над которыми мы все работаем, над которым работает правительство Российской Федерации», — подчеркнул он.

Источник: Rambler News Service (RNS), 29 февраля