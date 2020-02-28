25 февраля в составе делегации Правительства РФ в Кургане Министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников посетил арматурный завод «ТЕМПЕР»

Основной задачей визита была оценка промышленного потенциала региона. На заводе «ТЕМПЕР» Максим Геннадьевич посетил производственные цеха. Интересовался вопросами господдержки предприятий, бережливого производства. От директора предприятия Сергея Олеговича Доронина Министр узнал, что руководство завода использует доступные меры поддержки, в том числе Центра поддержки экспорта и Центра инжиниринга, регулярно проводит обучение по бережливому производству для сотрудников. Экспорт предприятия за 2019 год составил 20% от общего оборота изготавливаемой продукции, причем 40% экспортируемой продукции продается в Евросоюз. «При участии в госзакупкахпредприятия декларируют, что поставляют российский товар, а документально это не подтверждают. В итоге бывают случаи поставки иностранного товара под видом отечественного. Мы, являясь отечественным производителем, считаем важным акцентировать внимание на улучшении законодательства по этому вопросу»,- сообщил Министру руководитель «ТЕМПЕРа». Министр высказал свои положительные впечатления от молодого, стремительно развивающегося предприятия «ТЕМПЕР», дал обещание оказывать поддержку, ведь поднять инвестиционный климат региона можно лишь совместными действиями предпринимателей и органов власти.

Сайт ООО «ТЕМПЕР», 26 февраля