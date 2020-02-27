Уникальное продвижение продукции вместо выставок и каталогов. Мастер-класс ГК LD для потребителей ШК в 28 городах России

28 городов России и сотни сантехников, монтажников и строителей посетят новый мастер-класс.

Что будет? Виды воздействий на шаровые краны, полипропиленовые трубы и фитинги при эксплуатации, и отличия между разными марками. Испытания разных марок кранов: на прочность, на изгиб, на разрыв, на герметичность. Возможность убедиться в качестве любого крана лично и провести испытания собственными руками. Оформление заявки на бесплатную тест-поставку кранов и фитингов LD Pride и полипропиленовых труб LD FORS. Розыгрыш инструмента марки KNIPEX. Каждый участник получит сертификат о прохождении обучения. Участие бесплатное при регистрации на сайте

Расписание на март:

03.03 — Липецк

04.03 — Воронеж

05.03 — Курск

06.03 — Белгород

11.03 — Рязань

13.03 — Тверь

17.03 — Тюмень

19.03 — Сургут

23.03 — Краснодар

25.03 — Ростов-на-Дону

27.03 — Волгоград

31.03 — Киров

Источник: Сайт ООО ЧСГС, LD, 26.02.2020