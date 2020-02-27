Уникальное продвижение продукции вместо выставок и каталогов. Мастер-класс ГК LD для потребителей ШК в 28 городах России

28 городов России и сотни сантехников, монтажников и строителей посетят новый мастер-класс.
Что будет? Виды воздействий на шаровые краны, полипропиленовые трубы и фитинги при эксплуатации, и отличия между разными марками. Испытания разных марок кранов: на прочность, на изгиб, на разрыв, на герметичность. Возможность убедиться в качестве любого крана лично и провести испытания собственными руками. Оформление заявки на бесплатную тест-поставку кранов и фитингов LD Pride и полипропиленовых труб LD FORS. Розыгрыш инструмента марки KNIPEX. Каждый участник получит сертификат о прохождении обучения. Участие бесплатное при регистрации на сайте
Расписание на март:
03.03 — Липецк
04.03 — Воронеж
05.03 — Курск
06.03 — Белгород
11.03 — Рязань
13.03 — Тверь
17.03 — Тюмень
19.03 — Сургут
23.03 — Краснодар
25.03 — Ростов-на-Дону
27.03 — Волгоград
31.03 — Киров
Источник: Сайт ООО ЧСГС, LD, 26.02.2020