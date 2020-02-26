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16-18 сентября 2020 года проводится 13-я Международная научно-практическая конференция «ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

26 февраля, 2020 8

Будут заслушаны доклады по основным направлениям литейного производства:

Вводная часть. Вклад чешского учёного-металлурга Н. Хворинова в развитие литейного производства.

1. Международное сотрудничество. Торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью с Чешской Республикой.

2. Общие вопросы: Опыт успешно работающих литейных предприятий. Концепция развития литейных производств. Энергосберегающие технологии. Диагностика, сертификация и управление качеством отливок.

3. Сплавы: Состав, свойства, области применения литейных сплавов. Шихтовые материалы. Плавка и плавильное оборудование. Обработка сплавов в жидком состоянии.

4. Формообразование: Формовочные материалы. Формовочное оборудование. Теория и практика формообразования.

5. Специальные способы литья.

6. Термические агрегаты для литейного производства.

7. Цифровые технологии в литейном производстве: Системы автоматизированного проектирования технологических процессов литья (САПР ТПЛ). Системы компьютерного проектирования и прототипирования литейной оснастки. Опыт промышленного применения цифровых технологий.

8. Экономика и организация производства

9. Экология и охрана труда

10. Подготовка кадров в литейном производстве.

 

К началу конференции будет выпущен сборник трудов.

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, «Дом ученых в Лесном»

Оргкомитет конференции: · ЛенАЛ: т/ф +7 9110051187, e-mail: spblenal@mail.ru

· ООО «ТАХТЕХ РУС»: т/ф (812) 708-93-10, e-mail: tachtech@tachtech.ru

 

Письмо в редакцию ТПА (в сокращении), 25 февраля


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