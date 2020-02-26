16-18 сентября 2020 года проводится 13-я Международная научно-практическая конференция «ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

Будут заслушаны доклады по основным направлениям литейного производства:
Вводная часть. Вклад чешского учёного-металлурга Н. Хворинова в развитие литейного производства.
1. Международное сотрудничество. Торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью с Чешской Республикой.
2. Общие вопросы: Опыт успешно работающих литейных предприятий. Концепция развития литейных производств. Энергосберегающие технологии. Диагностика, сертификация и управление качеством отливок.
3. Сплавы: Состав, свойства, области применения литейных сплавов. Шихтовые материалы. Плавка и плавильное оборудование. Обработка сплавов в жидком состоянии.
4. Формообразование: Формовочные материалы. Формовочное оборудование. Теория и практика формообразования.
5. Специальные способы литья.
6. Термические агрегаты для литейного производства.
7. Цифровые технологии в литейном производстве: Системы автоматизированного проектирования технологических процессов литья (САПР ТПЛ). Системы компьютерного проектирования и прототипирования литейной оснастки. Опыт промышленного применения цифровых технологий.
8. Экономика и организация производства
9. Экология и охрана труда
10. Подготовка кадров в литейном производстве.
К началу конференции будет выпущен сборник трудов.
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, «Дом ученых в Лесном»
Оргкомитет конференции: · ЛенАЛ: т/ф +7 9110051187, e-mail: spblenal@mail.ru
· ООО «ТАХТЕХ РУС»: т/ф (812) 708-93-10, e-mail: tachtech@tachtech.ru
Письмо в редакцию ТПА (в сокращении), 25 февраля