Новое производство по изготовлению нефтегазового (емкостного и блочно-модульного) оборудования за 110 млн рублей открылось в Тюмени

ООО "Тюменьхиммаш" вложило 110 млн рублей в открытие производства на базе бывшего завода "Сибнефтегазмаш" в Тюмени, сообщила пресс-служба инвестиционного агентства региона. Компания будет производить различные типы емкостей, блочного оборудования и металлоконструкций для предприятий химической, энергетической, нефтегазодобывающей сферы, поясняет пресс-служба. При помощи средств фонда инвестиционного агентства компания модернизировала основные производственные линии, приобрела новое сварочное оборудование. На предприятии было создано 150 новых рабочих мест, уточняется в сообщении.
Источник:Интерфакс-Россия, 19 февраля 2020 11:45