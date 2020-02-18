АНОНС ФЕВРАЛЬСКОГО ВЫПУСКА МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА ТПА №1(106). РАССЫЛКА ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ С 17 ФЕВРАЛЯ. РАССЫЛКА ПЕЧАТНОГО ТИРАЖА С 20 ФЕВРАЛЯ. НАЧАЛО РАБОТЫ НАД СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ ТПА №2 К НЕФТЕГАЗУ (МОСКВА, 13 АПРЕЛЯ) С 18 ФЕВРАЛЯ

- 30 ЛЕТ АРМАТУРНОМУ ЗАВОДУ «ТЕРМОБРЕСТ»
Интервью с генеральным директором СП «ТермоБрест» ООО Корниловым А. В.
- АЗ АТОМ: наша цель – удовлетворить все желания и потребности наших клиентов в вопросе регулирования давления на трубопроводе
На вопросы журнала ТПА отвечает генеральный директор производственной компании АЗ АТОМ Зубков В. С.
- ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Прудников М. И., к. т. н., генеральный директор ООО «Моденжи»
- ТД ЕНИСЕЙПРОМ: Главное в 2020 году –продвижение бренда Enisey, расширение сбыта и увеличение линейки продукции
На вопросы журнала ТПА отвечает Исполнительный директор ООО «ТД Енисейпром» Афоничев Л. А.
УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: новая технология мелкоузлового производства ООО «ПРИВОДЫ АУМА»
На вопросы журнала ТПА отвечает технический директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА» Шиманский С. Б.
- САНТЕХСЕРВИС: простые решения для сложных инженерных систем
На вопросы журнала ТПА отвечает генеральный директор ООО «Сантехсервис ПТК» Абрамова О. П.
- КОФ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
Розов Р. Д., директор инженерного центра ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»
- НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ НТП ТРУБОПРОВОД
Корельштейн Л. Б., зам. директора ООО «НТП Трубопровод» по научной работе; Юдовина Е. Ф., руководитель сектора технологических расчетов
- СТАНДАРТЫ DIN НА КРЕПЕЖ: можно или нужно применять?
Подкорытова Л. П., исполнительный директор ООО «Нормдокс»
- КРЕПЕЖ ПО DIN ЗАВОЕВАЛ РОССИЮ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
- ТПА: СТАНДАРТИЗАЦИЯ
- ТПА: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
- РАЗРАБОТКА ВИХРЕВОГО РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
Усс А. Ю., Чернышев А. В., МГТУ им. Н. Э. Баумана
- ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СУГ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА
Евгений Карякин, директор по развитию; Алексей Трофимов, начальник управления продаж, ГК «Газовик»
- ПОВОРОТНАЯ ЗАДВИЖКА, КРЗД ИЛИ НОВЫЙ ТИП АРМАТУРЫ?
- О ТРУБОПРОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ КРАСНОДАРСКОГО ЗАВОДА ПРОГРЕСС
Наливайко Е. В., к. т. н., начальник центральной заводской лаборатории ООО «Прогресс»
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Миронова Е. А., специалист по системному анализу; Горобченко С. Л., МБА, КЦ Промконсал.
- О ЗАКАЗАХ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ. Реклама и антиреклама
- ТПА: КОНСУЛЬТАЦИЯ
- БРИФИНГ ТПА С УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ ПО «МЗТА» НИКОЛАЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ОЛИХИНЫМ
- СПРАВОЧНИК ОНИКСА. Как правильно выбрать фланцевые соединения для предприятий химической отрасли и что нужно учитывать при их выборе?
- ШКОЛА АРМАТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
- О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ ГРУППЫ СТУДЕНТОВ САМГУПС НА МСУ-ЗАВИСИМОСТЬ В РАМКАХ ГРИМУЛТЕОРИИ
Мулюкин О. П., д. т. н., профессор, Грибанов Н. И., д. ф. н., профессор, Самарский профессорский союз, Самарский государственный университет путей сообщения
- ТПА: СТАНДАРТИЗАЦИЯ
- ЧИСТО СИБИРСКИЙ ВИД СПОРТА. Красноярские Столбы – феномен природы или человека?
Борис Федоров, ведущий конструктор АО «СибТяжМаш» (до 1996 года), изобретатель
- НАДЕЖНЫЙ РАСЧЕТ АРМАТУРЫ В КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОЕКТАХ
Горобченко С. Л., директор по развитию КЦ Промконсалт, ВШТЭ
- О ЖУРНАЛАХ ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
- О НАСТУПЛЕНИИ ВСЕОБЩЕЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ
Ольга Барышникова, корректор ТПА, журналист
Источник ООО МЦ ТПА (учредитель ТПА), 17 февраля 2020 года