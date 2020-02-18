АНОНС ФЕВРАЛЬСКОГО ВЫПУСКА МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА ТПА №1(106). РАССЫЛКА ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ С 17 ФЕВРАЛЯ. РАССЫЛКА ПЕЧАТНОГО ТИРАЖА С 20 ФЕВРАЛЯ. НАЧАЛО РАБОТЫ НАД СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ ТПА №2 К НЕФТЕГАЗУ (МОСКВА, 13 АПРЕЛЯ) С 18 ФЕВРАЛЯ

- 30 ЛЕТ АРМАТУРНОМУ ЗАВОДУ «ТЕРМОБРЕСТ»

Интервью с генеральным директором СП «ТермоБрест» ООО Корниловым А. В.

- АЗ АТОМ: наша цель – удовлетворить все желания и потребности наших клиентов в вопросе регулирования давления на трубопроводе

На вопросы журнала ТПА отвечает генеральный директор производственной компании АЗ АТОМ Зубков В. С.

- ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Прудников М. И., к. т. н., генеральный директор ООО «Моденжи»

- ТД ЕНИСЕЙПРОМ: Главное в 2020 году –продвижение бренда Enisey, расширение сбыта и увеличение линейки продукции

На вопросы журнала ТПА отвечает Исполнительный директор ООО «ТД Енисейпром» Афоничев Л. А.

УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: новая технология мелкоузлового производства ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

На вопросы журнала ТПА отвечает технический директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА» Шиманский С. Б.

- САНТЕХСЕРВИС: простые решения для сложных инженерных систем

На вопросы журнала ТПА отвечает генеральный директор ООО «Сантехсервис ПТК» Абрамова О. П.

- КОФ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

Розов Р. Д., директор инженерного центра ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»

- НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ НТП ТРУБОПРОВОД

Корельштейн Л. Б., зам. директора ООО «НТП Трубопровод» по научной работе; Юдовина Е. Ф., руководитель сектора технологических расчетов

- СТАНДАРТЫ DIN НА КРЕПЕЖ: можно или нужно применять?

Подкорытова Л. П., исполнительный директор ООО «Нормдокс»

- КРЕПЕЖ ПО DIN ЗАВОЕВАЛ РОССИЮ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

- ТПА: СТАНДАРТИЗАЦИЯ

- ТПА: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

- РАЗРАБОТКА ВИХРЕВОГО РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Усс А. Ю., Чернышев А. В., МГТУ им. Н. Э. Баумана

- ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СУГ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА

Евгений Карякин, директор по развитию; Алексей Трофимов, начальник управления продаж, ГК «Газовик»

- ПОВОРОТНАЯ ЗАДВИЖКА, КРЗД ИЛИ НОВЫЙ ТИП АРМАТУРЫ?

- О ТРУБОПРОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ КРАСНОДАРСКОГО ЗАВОДА ПРОГРЕСС

Наливайко Е. В., к. т. н., начальник центральной заводской лаборатории ООО «Прогресс»

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Миронова Е. А., специалист по системному анализу; Горобченко С. Л., МБА, КЦ Промконсал.

- О ЗАКАЗАХ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ. Реклама и антиреклама

- ТПА: КОНСУЛЬТАЦИЯ

- БРИФИНГ ТПА С УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ ПО «МЗТА» НИКОЛАЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ОЛИХИНЫМ

- СПРАВОЧНИК ОНИКСА. Как правильно выбрать фланцевые соединения для предприятий химической отрасли и что нужно учитывать при их выборе?

- ШКОЛА АРМАТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

- О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ ГРУППЫ СТУДЕНТОВ САМГУПС НА МСУ-ЗАВИСИМОСТЬ В РАМКАХ ГРИМУЛ­ТЕОРИИ

Мулюкин О. П., д. т. н., профессор, Грибанов Н. И., д. ф. н., профессор, Самарский профессорский союз, Самарский государственный университет путей сообщения

- ТПА: СТАНДАРТИЗАЦИЯ

- ЧИСТО СИБИРСКИЙ ВИД СПОРТА. Красноярские Столбы – феномен природы или человека?

Борис Федоров, ведущий конструктор АО «СибТяжМаш» (до 1996 года), изобретатель

- НАДЕЖНЫЙ РАСЧЕТ АРМАТУРЫ В КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОЕКТАХ

Горобченко С. Л., директор по развитию КЦ Промконсалт, ВШТЭ

- О ЖУРНАЛАХ ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

- О НАСТУПЛЕНИИ ВСЕОБЩЕЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Ольга Барышникова, корректор ТПА, журналист

Источник ООО МЦ ТПА (учредитель ТПА), 17 февраля 2020 года