АЗ АТОМ: НОВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ В КАЗАНИ

Компания «АЗ АТОМ» разрабатывает и изготавливает инновационное, современное и надежное оборудование, работающее под избыточным давлением. Компания входит в число крупнейших производителей запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) в ПФО. По состоянию на начало 2020 года компания обладает: собственной производственной площадкой; складом готовой продукции; сертифицированными испытательными стендами; собственной лабораторией и конструкторским отделом, сотрудники которого имеют опыт работы в сфере конструирования.
Об истории предприятия.
2011
• Комплексные поставки ЗРА для предприятий нефтяной, газовой, химической и тяжелой промышленности.
2014
· Разработка конструкторской документации.
• Заключение договоров на поставку с ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2015
• Собран первый испытательный стенд на собственной производственной базе.
• Проведены первые успешные испытания и комплексные улучшения продукции.
2017
Освоено повышенное давление до 4,0 МПа.
• Условный диаметр увеличен до DN 200.
• Созданы две серии: Titan и Gefest
2018
Нам покорилось давление 25,0 МПа.
• Выпущен регулятор с условным диаметром 600 мм.
• Первые поставки продукции в ПАО «Лукойл» и ПАО «СИБУР».
2019
• Количество выпускаемой продукции превысило 1000 тонн.
• Инженерный и конструкторский состав 22 человека.
Услуги: Сервисное сопровождение.
Комплектация регуляторов давления ЗИП.
Результаты 2019 года:
1. Объем выпускаемой продукции вырос в 3 раза.
2. Штат сотрудников на производстве вырос в 2 раза.
3. Мы начали производить регуляторы давления больших размеров до Ду 600 включительно.
4. Модифицировали серию регуляторов давления Атлант в премиальный продукт.
Журнал ТПА №1-2020, февраль 2020 года