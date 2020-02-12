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АЗ АТОМ: НОВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ В КАЗАНИ

12 февраля, 2020 6

Компания «АЗ АТОМ» разрабатывает и изготавливает инновационное, современное и надежное оборудование, работающее под избыточным давлением. Компания входит в число крупнейших производителей запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) в ПФО. По состоянию на начало 2020 года компания обладает: собственной производственной площадкой; складом готовой продукции; сертифицированными испытательными стендами; собственной лабораторией и конструкторским отделом, сотрудники которого имеют опыт работы в сфере конструирования.

 

Об истории предприятия.

2011

• Комплексные поставки ЗРА для предприятий нефтяной, газовой, химической и тяжелой промышленности.

2014

· Разработка конструкторской документации.

• Заключение договоров на поставку с ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим».

2015

• Собран первый испытательный стенд на собственной производственной базе.

• Проведены первые успешные испытания и комплексные улучшения продукции.

2017

Освоено повышенное давление до 4,0 МПа.

• Условный диаметр увеличен до DN 200.

• Созданы две серии: Titan и Gefest

2018

Нам покорилось давление 25,0 МПа.

• Выпущен регулятор с условным диаметром 600 мм.

• Первые поставки продукции в ПАО «Лукойл» и ПАО «СИБУР».

2019

• Количество выпускаемой продукции превысило 1000 тонн.

• Инженерный и конструкторский состав 22 человека.

Услуги: Сервисное сопровождение.

Комплектация регуляторов давления ЗИП.

Результаты 2019 года:

1. Объем выпускаемой продукции вырос в 3 раза.

2. Штат сотрудников на производстве вырос в 2 раза.

3. Мы начали производить регуляторы давления больших размеров до Ду 600 включительно.

4. Модифицировали серию регуляторов давления Атлант в премиальный продукт.

 

Журнал ТПА №1-2020, февраль 2020 года


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