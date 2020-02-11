СПРАВОЧНИК ОНИКСА. ЧАСТЬ 4. ФЛАНЦЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

В зависимости от стандарта фланцевого соединения (, , ГОСТ), выделяют несколько исполнений. Рассмотрим на примере ГОСТ 33259-2015:

Плоскость - А

Соединительный выступ – В

Выступ – Е

Впадина – F

Шип – C

Паз – D

Шип (под фторопластовую прокладку) – L

Паз (под фторопластовую прокладку) - М

Под прокладку овального сечения – J

Под линзовую прокладку – К.

Существует схема соединения фланцев, которые образуют своеобразный замок: B-B, E-F, C-D, L-M, J-J, K-K.

Уплотнители должны быть: стойкими к рабочей среде, сохранять физические свойства, прочными коррозионностойкими. Выделяют несколько видов: неметаллические, металлические и комбинированные.

Металлические.

Используются на предприятиях химической промышленности в трубопроводах, транспортирующих агрессивные среды отличающихся повышенным давлением и температурой. Выделяют: линзовые, овальные и восьмиугольного сечения.

прокладки подходят для фланцев с исполнением К. Изготавливаются по ГОСТ 10493-81. Выдерживают температуру от -50 до +510 0С и рассчитаны на давление до 1000 кгс/см2. Бывают до 200 мм.

Выделяют два вида: компенсирующие и жесткие:

Компенсирующие PN500 кгс/см2 – 1 исполнение PN 630 – 1000 кгс/см2 – 2 исполнение Жесткие с буртом – 1 исполнение без бурта – 2 исполнение

прокладки случат уплотнителем для фланцев в исполнения . Изготавливаются в соответствие с российскими стандартами: ОСТ 26.260.461-99, ГОСТ 28759.8-90, АТК 26-18-6-93

Подходят для использования в средах с условным давлением от 630 до 1600 кгс/см2 и температурой от -70 до 600 °С. Изготавливают до 400мм. Металлические прокладки изготавливаются из различных марок стали, например, 12Х18Н10Т, 15ХМ, 08КП и . ASME рекомендует использовать для изготовления сталь AISI 410, 304, 316 и другие схожие по характеристикам. В стандарте ENпредусмотрено изготовление из сталей 1.4541, 1.4301, 1.4571 и других нержавеющих и жаропрочных.

Важно чтобы металл прокладок имел твердость ниже, чем металл фланцевого соединения.

Недопустимо наличие раковин, шероховатости, швов и других дефектов на поверхности прокладок.

Комбинированные.

Отличаются от металлических наличием как металлической части, отвечающей за химическую стойкость и прочность, так и неметаллической, отвечающей за упругость всего изделия. Выделяют несколько типов: спирально-навитые (СНП), армированные графитовой фольгой (ПАГФ) и прокладки фланцевые (ПОГФ). На предприятиях химической промышленности зачастую использую прокладки 1 и 2 типа соответственно. Спирально-навитые прокладки (СНП) изготавливаются методом навивки слоев профилированной ленты и наполнителя из терморасширенного графита. Используются для фланцевых уплотнений в исполнениях: соединительный выступ, выступ-впадина и шип-паз. Изготавливают по различным стандартам (ГОСТ, и ОСТ). Подходят для использования в средах и при температуре до +560 °С, и условном давлении до 250кг/см2.

Рассмотрим условия эксплуатации в различных средах.

Рабочая среда °С Растворы кислот, щелочей, растворители и продукты нефтепереработки От -200 до +500 Хромовая кислота (массовая конц. 0-100г/дм3) До +250 Азотная кислота (массовая конц. 0-100г/дм3) До +85 Пар, тяжелые нефтепродукты, сухие газы До +560 Агрессивные среды: кислоты и щелочи любой концентрации От -196 до 200

Выделяют 4 типа:

Тип Наличие колец Исполнение уплотнительной поверхности фланца А без ограничительных колец шип-паз В ограничительное кольцо снаружи выступ-впадина Г ограничительное кольцо внутри соединительный выступ Д ограничительное кольцо внутри и снаружи соединительный выступ

Прокладки, армированные (усиленные) графитовой фольгой. Отличается от СНП тем, что используются при больших передах температур и высоком условном давлении до 400кг/см2.

Производятся по государственным, отраслевым и иностранным стандартам.

Такой вид прокладок не стоек к воздействию щелочных средств, к азотной кислоте с концентрацией от 10%, серной с концентрацией более 60%, хромовой, аммиаку в жидком состоянии и других. Преимуществом такого вида является стойкость к высоким температурам до +600 °С.

Выделяют также 4 типа, в зависимости от воздействия удельного давления:

Тип Наличие ограничителя И1 Без ограничителя И2 С наружным И3 С внутренним И4 С внутренним и наружным

Ограничители необходимы для предотвращения образования дефектов в целостности уплотнения.

Неметаллические или прокладки плоские эластичные.

Изготавливаются методом вырезания из листа паронита или графита необходимой толщины.

Производство регламентируется ГОСТ 15180-86. Условный проход варьируется от 3000мм, в отличии от рассматриваемых выше. В зависимости от условного прохода имеют определенный внутренний и внешний диаметр. По ГОСТ 15180-86 могут быть изготовлены в 5-ти различных исполнениях, в зависимости от исполнения рабочей поверхности фланца:

А – соединительный выступ (В-В)

Б – выступ-впадина (E-F)

В – шип-паз (C-D)

Г (фторопласт) – шип-паз (L-M)

Д – паз-соединительный выступ.

Если рабочая среда подразумевает транспортировку аммиачных соединений с температурой до +150 °С, то рекомендовано выбирать прокладки из паронита типа ПОН-А.

При перемещении азотосодержащих веществ или этилового спирта, лучше использовать материал ПОН-Б, а ПОН-В отлично подойдет для перемещения минеральных масел и легких нефтепродуктов. Чаще всего применяется в узлах и деталях внутреннего сгорания. Прокладки из маслобензостойкого паронита (ПМБ-1) подходят для систем с тяжелыми и легкими нефтепродуктами и маслами с максимальным давлением до 160кгс/см2 (16 Мпа) и температурой от -40 до +250 °С.

Фторопластовые прокладки (фторопласт-4/) подходят только для фланцевых соединений с исполнением зеркала . Используются для работы в агрессивных средах, глубоком вакууме и при криогенных температурах, исключением являются среды с щелочными металлами.°С и давлением до 160кгс/см2.

Журнал ТПА №1(106), февраль 2020