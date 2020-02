Открылась регистрация на выставку «НЕФТЕГАЗ-2020»

В 2020 году выставка пройдет с 13 по 16 апреля в ЦВК «Экспоцентр» и отпразднует 20-летний юбилей. Совместно с Выставкой состоится Национальный нефтегазовый форум, с 14 по 16 апреля соответственно.

Среди участников вас будут ждать: «Альбатрос», «АРТ-Оснастка», «Борхиммаш», «Буринтех», «Вэлан», ПАО «Газпром»,«КуйбышевТелеком-Метрология», «Нефтесервисприбор», «НКМЗ Групп», «НПО МИР», «НПП Сенсор», «НТА-Пром», «НПФ ПАКЕР», «Объединенная металлургическая компания», «Орелкомпрессормаш», «ПИ ЭМ АЙ Системс», «Татнефть», «ТОТАЛ ВОСТОК», «Транснефть», «Трубная металлургическая компания-ТМК», «Феникс Контакт Рус», «ЧЭАЗ», ARTVIK, Inc, JUMO GmbH & Co. KG, Roxtec International AB, Siemens, VEGA Grieshaber KG, Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Yantai Jereh Petroleum Equipment& Technologies Co., Ltd., и другие.

Спонсорами выставки выступают такие компании, как: ООО «НТА-Пром», ООО «Феникс Контакт РУС», ООО "НПО-МИР", ООО "Прософт-Системы", ООО «СИМЕНС», АО «ЭНЕРГОМАШ», АО «ТЕККНОУ», ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика», ООО «Синтек», ООО «Акрос», АО "Чебоксарский Электроаппартный завод", PMI-Systems, АО "АРТ-оснастка", АО «ТРЭМ-Инжиниринг», ОАО "САСТА", УК ООО «ТМС групп».

В рамках Форума будут затронуты такие темы, как: цифровизация ключевых производственных процессов, импортозамещение и локализация, кадровая трансформация и роль человека в эпоху роботизации, обеспечение промышленной безопасности на предприятиях ТЭК, развитие газовой отрасли и СПГ, модернизация переработки нефти, совершенствование системы нормативно-правового регулирования, поиск новых месторождений, экспортный потенциал высокотехнологичной продукции нефтегазового машиностроения, технологическое партнерство и новые возможности международного сотрудничества в условиях геополитических ограничений, а также развитие научно-технической базы. Более подробно с архитектурой деловой программы вы можете ознакомиться на официальном сайте ННФ

