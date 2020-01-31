Московские выставки переформатируются. Крупнейшей Выставочной компании ITE Group уже нет. Бывший руководитель нефтегазовых выставок MIOGE Ольга Лунева перешла в собственный бизнес

Созданное ООО "Рашн Энерджи Эвентс Экспертс" призвано вывозить на крупные зарубежные выставки российских производителей нефтегазового оборудования. В новую компанию вместе с Луневой перешла команда профессионалов, которые работали в компании ITE. Выставочной компании ITE Group, где работала Ольга Лунева, тоже нет. Компания ITE Group объявила об изменении названия и новом виде бренда: Hyve Group plc. Работает и сайт компании по адресу www.hyve.group. Выставку MIOGE, которую ежегодно проводила компания ITE в Крокус Экспо, на этом сайте найти не удалось. Сайт RUSSIAN ENERGY EVENTS EXPERTS (ООО "Рашн Энерджи Эвентс Экспертс") уже запущен по адресу https://re3.events/ и предлагает участие в выставках США, Бахрейна, ЮАР, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Комментируя новый event-проект, руководитель Московских нефтегазовых конференций Елена Логинова отметила: "Ольга Лунева — хорошо образованный и опытный профессионал. Окончила два сильных вуза — МГУ и Институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Имеет опыт работы в крупнейших международных компаниях. Надеюсь, что проект по вывозу российских компаний за рубеж, на крупные мировые выставки, будет успешен".

Модернизация российского ТЭК, 30 января