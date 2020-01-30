Получено заключение о подтверждении производства кранов шаровых КШ «ALSO» на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подтвердило производство кранов шаровых «ALSO» на территории Российской Федерации. Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации выдано 16.12.2019 года в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719. Производство шаровых кранов «ALSO» соответствует всем критериям данного постановления. Заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Сайт Завода АЛСО, 29 января