Остерегайтесь контрафактной продукции, продаваемой под видом продукции АО «ЭТМ», Улан-Удэ. Предлагаем ознакомиться с несколькими фактами такой деятельности.

Так, под видом приборов УРРД-М реализуется контрафакт, на которых указан год выпуска 2016 г., заводские номера №№38183, 23392 №1399, в паспортах на приборы содержатся сведения о производителе ООО «Энерготехномаш» г. Улан-Удэ. Данная продукция не выпускалась на АО «ЭТМ» и была подделана недобросовестными лицами. Сравнить, как выглядит продукция завода и встречающийся на рынке контрафакт, вы можете по этим фотографиям. Пожалуйста, будьте бдительны, консультируясь по вопросам покупки оборудования, просите предоставить сертификат дилера или письмо завода, подтверждающее происхождение продукции. Напоминаем, что АО «ЭТМ» на основании свидетельств на товарный знак №374620 и №388031 является владельцем товарного знака (логотипа) и торговой марки УРРД®. Использование их без одобрения АО «ЭТМ» противозаконно.

САЙТ АО ЭТМ, УЛАН-УДЭ, 22 ЯНВАРЯ