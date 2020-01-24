Сантехническая арматура. Компания Profactor Armaturen GmbH выпустила новый каталог профессиональной инженерной сантехники – 2020.

Документ состоит из 152 страниц и включает 12 разделов: «Краны шаровые и вентили», «Регулирующая арматура для радиаторов отопления», «Фильтры», «Клапаны обратные, смесительные, редукционные», «Оборудование для котельных», «Коллекторы, коллекторные группы и системы тёплых полов», «Автоматика и КИП», «Фитинги резьбовые», «Системы металлополимерных трубопроводов», «Подводка гибкая для воды», «Уплотнительные материалы» и «Водосливная арматура». В каталог 2020 вошёл весь ассортимент продукции TM PROFACTOR с иллюстрациями и фотографиями каждого изделия. В некоторых разделах встречаются новинки продукции, они выделены красным флажком «NEW». Все позиции сопровождаются подробным техническим описанием, таблицами с основными характеристиками и рекомендациями по применению. Печатная версия каталога будет представлена на стенде PROFACTOR – В6103 в Павильоне 3 на Aquatherm Moscow 2020. Международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун состоится 11-14 февраля 2020 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Посетители стенда PROFACTOR в Немецком павильоне смогут наглядно ознакомиться с образцами продукции, получить необходимые технические консультации, договориться о сотрудничестве и возможности приобретения товаров немецкого производителя.

Пресс-служба компании Profactor Armaturen GmbH