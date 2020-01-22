Челябинский завод LD Pride (Группа ЧСГС) запустил производство латунных фитингов и сантехнической арматуры с гарантией 10 лет

ОООО ЧСГС сообщило о запуске в производство новой номенклатуры - Фитинги латунные резьбовые: ниппель прямой, заглушка (на трубу), пробка (в трубу), футорка, сгон разъемный (американка), переход, ниппель переходной, угол, тройник, контргайка, крест, муфта, муфта переходная. Продукция ориентирована на средний ценовой сегмент. Мы ставим перед собой задачу сделать качественный и надежный продукт по привлекательной цене. Фитинги LD Pride спроектированы с высоким запасом прочности и готовы составить достойную конкуренцию известным брендам, заслужившим репутацию надежных и качественных изделий. Гарантия на Фитинги - 10 лет После освоения новой номенклатуры завод готов к производству и другой арматуры из латуни.

Сайт ООО ЧСГС, 22 января