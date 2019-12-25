Холдинг «Севермаш» (г. Рыбинск) начало выпуск новых типоразмеров комплектующих узлов трубопроводной арматуры с инновационными покрытиями для нефтегазопроводов, газовых сетей, АЭС и ЖКХ

Новое оборудование позволит ООО «Севермаш» наладить выпуск дисковых затворов, шаровых кранов, запорных клапанов и гидравлических деталей для насосов. Эксперты прогнозируют, что это поможет сократить долю зарубежных комплектующих трубопроводной арматуры и насосов с 95 до 85 процентов. Новая продукция отличается повышенной стойкостью к коррозии, возможностью использования в агрессивных средах (температура от -250 до +250 ?С), низким коэффициентом трения, что увеличивает срок службы нефтехимического, газового и других видов оборудования. Износостойкую арматуру применяют при работе в агрессивной среде. Основными потребителями готовой продукции станут предприятия атомной промышленности, химии, нефтехимии, агрохимии, фармацевтические, в том числе «Росатом», «Еврохим», «Уралкалий», «Сибур» и «Акрон».

В 2017 г. ФРП поддержал предприятие и предоставил рыбинскому проекту льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 155 млн рублей для закупки высокоточного технологического оборудования. Общий бюджет проекта составил 310 млн рублей. На сегодняшний день, по данным компании, доля зарубежных производителей на российском рынке футерованной (износостойкой) арматуры составляет 67%. После выхода на полную мощностью нового цеха «Севермаша» этот показатель снизится до 59%.

Источник: https://www.metalinfo.ru