«Адмиралтейские верфи» заключили контракт с АО «Армалит» на поставку комплектующих в рамках комплексной поставки трубопроводной арматуры для ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс»

Особенность контракта между судостроителем и производителем комплектующих в том, что он заключен в рамках комплексной поставки трубопроводной арматуры и соединительных элементов трубопровода для монтажа систем. «Армалит» изготовит и поставит широкий номенклатурный ряд изделий, избавив тем самым верфь от необходимости заключать множество договоров на поставку отдельных типов трубопроводной арматуры. Всего, согласно контракту, для строительства «Северного полюса» будет поставлено 144 наименования изделий, а в количественном выражении — 1360 единиц трубопроводной арматуры и еще несколько сотен единиц трубопроводных элементов.

Важная характеристика поставляемой продукции — срок ее службы сопоставим со сроком службы всего судна, что избавляет его владельца от необходимости замены комплектующих и, следовательно, от дополнительных экономически невыгодных простоев. Так, оснащение ЛСП изделиями «Армалита», а не иностранного производителя (где обязательства по гарантированному ресурсу и сроку службы изделия значительно ниже), позволили головному заказчику, Росгидромету, снизить стоимость эксплуатации трубопроводной арматуры на 10% в перерасчете на жизненный цикл всего судна. Кроме того, сервисная служба «Армалита», имеющая филиалы во всех точках базирования флота, будет осуществить регламентное обслуживание трубопроводной арматуры. Сама ЛСП предназначена для круглогодичных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана — в условиях сурового климата, и все изделия, поставляемые в рамках контракта, обладают повышенной надежностью благодаря их конструктивному решению и материалу исполнения. Они способны функционировать в условиях Крайнего Севера, где температура воздуха может опускаться до -70оС.

Сайт АО Армалит, 23 декабря