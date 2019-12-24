Курганскому территориально-отраслевому кластеру «Новые технологии арматуростроения» выпал шанс стать участником проекта, реализация которого поможет развитию отечественной промышленности с помощью инвестиций в кластерные проекты

Согласно указу президента к 2024 году экономика России должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Одним из инструментов для достижения заявленных целей является система кластеров, развитию которой сегодня уделяют большое значение. Специально созданная Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, межведомственная рабочая группа разработала дорожную карту по развитию несырьевого сектора экономики, которой определены девять ключевых секторов, обладающих наибольшим экономическим потенциалом. В рамках каждого сектора предложены меры по стимулированию экономического роста через развитие кластерных проектов, эффективность и результативность которых предлагается сначала опробовать на пилотных кластерах. Курганский арматурный кластер включен в сектор «3+ передел» (нефтегазохимия, металлические изделия, товары из редкоземельных и драгоценных металлов и камней, продукты 3-4 передела и выше). Расскажем о том, какие перспективы открываются перед курганскими промышленными предприятиями и почему для региона это важно. В дорожную карту «Устойчивый рост несырьевого сектора экономики России» вошли девять приоритетных направлений экономики, обладающих наибольшим потенциалом роста. Стимулировать их развитие предлагается с помощью инвестиций в кластерные проекты. Таких кластеров из разных секторов отберут порядка двадцати по всей России. По мнению руководителя Фонда «Агентство технологического развития Курганской области» Сергея Сухарева, если предприятиям будут созданы необходимые условия для освоения инновационной продукции, роста объемов производства, государство получит не только экономическую, но и социальную выгоду в виде тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.

Возможность участия в значимых программах по линии Минпромторга, получение финансирования и стимула для развития. Дело в том, что Курганский арматурный кластер создавался по методике Министерства экономического развития России. Мы по ней работаем и получаем федеральные деньги на выполнение проектов. Нам помогают с выставками, сертификацией, продвижением бренда и тому подобное. А в Минпромторге выделяются деньги на модернизацию производств, компенсацию затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Заводам было бы интересно войти в эту программу. Но поскольку мы идем по методике Минэкономразвития, у нас это никак не получалось по объективным и субъективным причинам. Я не раз задавал вопрос: почему правительство одно, а методики две? Получается, как лебедь, рак и щука. В определенный момент это стало тормозом в развитии кластерной политики в целом и конкретных направлений. По методике Минэкономразвития мы создавали региональный центр инжиниринга. Рассчитывали, что это будет центр инжиниринга с суперкомпьютерами, суперпрограммами, в которых можно будет сначала быстро и качественно разрабатывать задвижки, виртуально их испытывать и только потом создавать опытные образцы и испытывать их в Центре испытаний. Но по методике Минэкономразвития мы фактически создали консалтинговую компанию, специалисты которой пишут бизнес-планы, делают технический аудит предприятий. Это тоже хорошо, но мы хотели другого. Инжиниринговые центры есть в программах Мин-промторга, куда мы не были допущены. Хотим снова попытаться реализовать проект по созданию инновационной продукции. С имеющимся опытом и наработками можно выйти на новый, более качественный уровень

В сокращении. Источник: ООО «Редакция газеты «Курган и курганцы», 10 декабря