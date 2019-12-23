ПРОБЛЕМА ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ. Зарубежный инжиниринг не заинтересован в развитии российских заводов и рассматривает их с точки зрения выполнения ими своих стандартов при создании новейших конструкций и оборудования, не передавая саму технологию.

На практике это приводит к тому, что предприятия не могут выполнить предъявляемые к ним требования, не проведя необходимой модернизации производства, не пройдя зарубежной аттестации. Иностранный инжиниринг должен быть мотивирован вкладывать деньги в интеллектуальную собственность, в рынок, на котором он планирует зарабатывать", - заявил генеральный директор АО «Подольский машиностроительный завод» Алексей Рубцов.

В отрасли энергетического машиностроения также есть положительная динамика. Так, правительство в январе текущего года постановлением «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций» поддержало инициативу промышленников о 90% локализации производства котельного оборудования и модернизации энергостанций. Мера позволит привлечь инвестиции и технологии для улучшения тепловой генерации «в условиях общих экономических ограничений». Однако дополнительная поддержка нужна и драйверам экономики — нефтехимической и газовой отраслям. Эксперты считают, что особенно актуально это для «Газпрома», который занят строительством Амурского газоперерабатывающего завода (запуск назначен на 2024 год) и новыми площадками по сжижению природного газа — «Сахалин-2» и «Балтийский СПГ». Проекты реализуются при участии крупнейших зарубежных компаний. И здесь важны не только инвестиции, но и отлаженные технологические процессы при работе с европейскими и американскими стандартами, объясняет Рубцов. На финишной прямой компании необходимо решить вопрос преференций, без которых поставка подобного оборудования в нефтегазовую отрасль практически невозможна, подчеркнул собеседник.

Между тем иностранные технологии в РФ приживаются всё-таки сложно. Один из наиболее ярких примеров применения зарубежных наработок относится к 2008 году, когда на Омском нефтеперерабатывающем заводе было принято решение об использовании реакторов гидрокрекинга. Это сложнейшее оборудование ранее не производили ни в СССР, ни в России. Лицензиар — американская компания Chevron — более трёх лет не включал в список аттестованных производителей Ижорские заводы. Всё получилось только благодаря политическому решению со стороны местных властей, а также акционеров Омского НПЗ, взявших на себя риски по поставкам оборудования. Теперь его поставляют на комплексы гидрокрекинга российских нефтяных компаний. Практика показывает, что заинтересованный зарубежный инжиниринг может стать локомотивом интеграции на наши предприятия новых технических решений. Так, по этой схеме немецкая компания Linde AG и «Силовые машины» в 2017 году запустили совместное предприятие в Санкт-Петербурге по созданию теплообменников, нужных при сжижении природного газа, — напомнил Рубцов.

Источник: news.ru, 21 декабря