Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил специальной премией в номинации «Лучший индустриальный проект» — арматурный завод ТОО «Бёмер Арматура»

В Нур-Султане прошло награждение лауреатов премии президента РК «Алтын Сапа». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил специальной премией «Алтын сапа», в номинации «Лучший индустриальный проект» — завод ТОО «Бёмер Арматура»! Награду принимал директор ТОО «Бёмер Арматура» - Андреас Кефер. Напомним, Премия Президента Республики Казахстана «Алтын сапа» присуждается ежегодно на конкурсной основе за достижение организацией значительных результатов в области качества продукции и/или услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение организацией высокоэффективных методов управления качеством. Вручение премии Президента Республики Казахстан за достижения в области качества является ключевым событием года. ⠀Всего в этом году участвовали 200 претендентов, экспертная комиссия определила 14 победителей в трёх категориях и четырёх номинациях.

Сайт завод ТОО «Бёмер Арматура», 16 декабря