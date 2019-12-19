Саратовский арматурный завод представил новую разработку — кран шаровой для применения с минимальной строительной длиной и имеет полнопроходную конструкцию с устойчивой работай в условиях вибрации.

Данные краны подходят для установки в качестве запорных устройств на технологических линиях с жидкими и газообразными рабочими средами, соответствующими материальному исполнению крана.

Новая разработка обладает следующими достоинствами:

· Полнопроходная конструкция;

· Герметичность по классу «А»;

· Простота и удобство в эксплуатации;

· Возможность эксплуатации в условиях вибрации;

· Возможность замены сальниковой набивки без полной разборки изделия;

· Противовыбросная конструкция штока;

· Кран изготовлен с применением только прокатных и кованных заготовок, что исключает наличие внутренних дефектов, по сравнению с литыми деталями;

· Возможность установки в любом положении, обеспечивающем удобство обслуживания;

· Возможность оснащения крана устройством контроля протечек;

· Обеспечение герметичности затвора как на входной, так и на выходной стороне;

· Обеспечение аварийного сброса давления из внутренней полости корпуса на вход крана.

Основные характеристики изделия:

Тип соединения с трубопроводом: фланцевое

Рабочие среды: вода, пар, нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ, и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой

Температура рабочей среды:

от -60 до +100°С, +200оС (в зависимости от исполнения крана)

Климатические исполнения: УХЛ1 по ГОСТ 15150

Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015

Вид управления: ручное (рукоятка), под привод (по заказу)

Сайт ЗАО САЗ, Саратов, 18 декабря