Саратовский арматурный завод представил новую разработку — кран шаровой для применения с минимальной строительной длиной и имеет полнопроходную конструкцию с устойчивой работай в условиях вибрации.

Данные краны подходят для установки в качестве запорных устройств на технологических линиях с жидкими и газообразными рабочими средами, соответствующими материальному исполнению крана.
Новая разработка обладает следующими достоинствами:
· Полнопроходная конструкция;
· Герметичность по классу «А»;
· Простота и удобство в эксплуатации;
· Возможность эксплуатации в условиях вибрации;
· Возможность замены сальниковой набивки без полной разборки изделия;
· Противовыбросная конструкция штока;
· Кран изготовлен с применением только прокатных и кованных заготовок, что исключает наличие внутренних дефектов, по сравнению с литыми деталями;
· Возможность установки в любом положении, обеспечивающем удобство обслуживания;
· Возможность оснащения крана устройством контроля протечек;
· Обеспечение герметичности затвора как на входной, так и на выходной стороне;
· Обеспечение аварийного сброса давления из внутренней полости корпуса на вход крана.
Основные характеристики изделия:
Тип соединения с трубопроводом: фланцевое
Рабочие среды: вода, пар, нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ, и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой
Температура рабочей среды:
от -60 до +100°С, +200оС (в зависимости от исполнения крана)
Климатические исполнения: УХЛ1 по ГОСТ 15150
Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015
Вид управления: ручное (рукоятка), под привод (по заказу)
Сайт ЗАО САЗ, Саратов, 18 декабря