На Самотлоре в Нижневартовске появились мобильные трубопроводы. Байпасные линии нового поколения позволили нефтяникам АО «Самотлорнефтегаз» вести замену арматуры и ремонтные работы без остановки работ.

Одна из кустовых площадок Самотлорского месторождения. Сегодня на её примере нефтяники демонстрируют результат удачного сочетания инновационной идеи и первоклассного отечественного оборудования. Свыше двух километров новой трубы специалисты предприятия положили за четыре дня, при этом, не останавливая процесс нефтедобычи. «Для того, чтобы ввести данный линейный участок в эксплуатацию изначально требовалось отключить от сети 17 верхлежащих кустов, - подчёркивает значимость новой технологии сотрудник АО «Самотлорнефтегаз» Василий Смолянинов. – Современное оборудование позволяет осуществлять ремонт трубопроводов с заменой участка, без остановки действующего добывающего фонда».

Идею использовать гибкие плоскосварачиваемые рукава предложили молодые специалисты Общества. «На пробу» приобрели тысячу метров сборно-разборного трубопровода нового поколения. Для предприятия, чей трубопроводный парк в большей степени пролегает в болотистой местности, идея оказалась просто находкой.

«Монтаж такого оборудования не требует предварительной подготовки трассы, большого количества людей или сложной спецтехники, - подчёркивает Василий Смолянинов. - Мобильные трубопроводы легко и быстро собираются и разворачиваются. С их помощью на время ремонтных работ мы создаём обводную (временную) линию нефтепровода, а вся операция по отключению трубопровода, переводу его на байпас и возращению объекта в работу занимает теперь 2-3 часа». Если говорить о функциональных преимуществах, то такие байпасные линии пригодны к работе в сложных климатических условиях, обладают высокой износостойкостью, не деформируются и не рвутся при воздействии нагрузок, вызванных движением в трубе жидкостей или газа.

Уже сегодня, по словам специалистов, в конкретном случае инновационная технология позволила свести потери нефтедобычи с 71 тонны до 9 тонн. Но специалисты смотрят на перспективу. Теперь в их планах использовать гибкие плоскосварачиваемые рукава большего диаметра – 325 см. Это, уверены нефтяники, позволит еще улучшить показатели.

Агентство нефтегазовой информации, 16 декабря