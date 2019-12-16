АНАЛИТИКА. Многомиллиардный рынок изношенных труб строится на многоступенчатых «серых» схемах. Трубы могут продаваться в 10 раз дешевле металлолома. Минпромторг потребовал выявить все нарушения и провести проверку "схем" на рынке старых труб.

Какие нарушения выявил Минпромторг Минпромторг в октябре 2019 направил в Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, доклад по результатам анализа схем продажи отработанных стальных труб нефте- и газопроводов, а также с итогом проверок площадок, где такие трубы реставрируются. У РБК есть копия доклада, ее подлинность подтвердили федеральный чиновник. Как сказано в докладе, ежегодно в России образуется более 1 млн т изношенных труб, 15% из которых нефтегазовые компании и "Транснефть" используют для собственных нужд, в основном в строительстве. Около 850 тыс. т таких труб (85%) продаются на конкурсах или же единственному покупателю "с непрозрачными условиями" от 1 тыс. руб. до 4 тыс. руб. за тонну, при средней цене лома — 15 тыс. руб. за тонну в 2017 году, указано в документе. Как рассказал РБК топ-менеджер компании, покупающей трубный лом у нефтяников, в 2018 году цена такого лома на рынке доходила до 18 тыс. руб. за тонну. "Транснефть" продает 100% демонтированных труб в адрес ООО "Магма". При этом средняя цена 1 тонны не превышала 1,25 тыс. руб., указано в докладе Минпромторга. Дочерние структуры ЛУКОЙЛа продавали трубы по ценам от 890 руб. до 5,4 тыс. руб. за т, сообщил знакомый с данными ЛУКОЙЛа, присланными в ведомство, федеральный чиновник. "Анализ показал, что после несложных технологических операций, затраты на которые не превышают 5 тыс. руб, демонтированные трубы реализуются по цене 30 тыс. руб. за т, а в некоторых случаях реализуются под видом "новых" труб с поддельным сертификатом известных заводов с ценой на уровне 45 тыс. руб.", — указано в докладе Минпромторга. Под ценами продажи бывших в употреблении труб, указанными в докладе Минпромторга, подразумевается стоимость труб при их покупке прямо в траншее, без учета стоимости демонтажа, и поэтому сравнивать их с ценами на рынке лома некорректно, сказал РБК топ-менеджер крупной компании по рекультивации. "Покупатель самостоятельно оплачивает демонтаж и вывоз такой продукции, хранение, вкладывает в ее очистку и обработку, сказал он. По его словам, цены на лом черных металлов даны в своих пиковых значениях, причем при покупке лома на конкретных площадках, в этих ценах уже учтены расходы на очистку материала от примесей, утилизацию отходов. В течение года цены на лом металлов волатильны, и колеблются от 9 тыс. руб. до 18 тыс. за т, что несет риски для бизнеса по реставрации труб., добавил собеседник РБК. Собеседник в другой компании по реставрации труб, отмечает, что рыночные цены на трубы в траншее сегодня составляют не менее 5 тыс. руб. за т, а цена уже демонтированных труб на конкурсах доходит до 15-20 тыс. руб. за т. Почему ведомство пожаловалось в ФНС "Транснефть" до сих пор судится из-за поставки бывших в употреблении труб для строительства нефтеналивного терминала в Усть-Луге с ущербом более 3 млрд руб, а "Газпром" был вынужден демонтировать газопровод в Солнечногорском районе, построенный из реставрированных труб, поставленных под видом новых, говорится в докладе Минпромторга. Согласно документу, Минпромторг рекомендовал провести проверку схем реализации демонтированных труб "Транснефтью" единственному покупателя ООО "Магма", а также компаний, реставрирующих ветхие трубы, с участием Федеральной налоговой службы, прокуратуры и УБЭП МВД (теперь эта служба называется Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции). "Организации, специализирующихся на реставрации б/у труб, используют в своей деятельности различные схемы ухода от налогов через фиктивные сделки, фирмы-однодневки, транзитные организации, многоступенчатые серые схемы. Минпромторг направил в ФНС обращение с предложением провести налоговые проверки в отношении таких организаций в целях контроля соблюдения действующего налогового законодательства", — передал РБК через пресс-службу замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. На вопрос о проверке схем реализации труб "Транснефти" он не ответил. Евтухов отметил, что после проработки вопроса с ключевыми ведомствами целесообразно рассмотреть вопрос усиления контроля за компаниями, вовлеченными в оборот бывших в употреблении труб, на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в первой половине 2020 года.

Представитель ФНС отказался от комментариев, а в пресс-службах "Транснефти" и ЛУКОЙЛа не ответили на вопросы. РБК направил запрос в пресс-центр МВД. Руководители пяти крупнейших нефтяных компаний в апреле пожаловались премьер-министру Дмитрию Медведеву на невозможность повторно использовать нефтегазовые трубы в строительстве после вступления в силу правил, согласно которым трубы после демонтажа следует считать отходами IV класса и получать лицензию на работу с ними. Письмо подписали главы "Роснефти" Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов и "Татнефти" Наиль Маганов. Какие навести порядок на рынке труб Росприроднадзор провел в 2018-2019 годах 186 проверок по соблюдению законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в отношении 146 организаций, связанных с оборотом бывших в употреблении труб, указано в докладе Минпромторга. По итогам этих проверок возбуждено 27 административных дел, начислено штрафов на 968 тыс. руб. Эти цифры РБК подтвердил представитель Росприроднадзора. По его словам, в числе выявленных нарушений — хранение радиоактивных отработанных труб, загрязнение почвы радиоактивными отходами в результате деятельности по обжигу и механической чистке отработанных труб, а также загрязнение воздуха вредными выбросами. "Утилизация более 1 млн т отработанных труб приводит к образованию 27 тыс. тонн изоляции и нефтешламов. При термической обработке этого объема в воздух и почвы попадают вредные выбросы от диоксинов и кислот до радиации", — сообщил РБК бывший генеральный директор и совладелец компании "ТрансЛомПереработка" Марат Галиев. По итогам проверок Росприроднадзора было закрыто 30 площадок с выручкой более 5 млрд руб. в год, которые вели работу незаконно, рассказал РБК глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев. По его данным, после ужесточения требований к соблюдению законодательства на рынке реновации труб объем контрафакта и фальсификата трубной продукции сократился с 40 млрд руб. до 20-25 млрд руб. в год в течение последних двух лет. Это всего 6% от общего оборота труб в стране против 10% в 2017 году. Для упорядочения рынка труб выдвигаются следующие предложения: К 2025 году ФРТП ожидает роста количества отработанных труб нефте- и газопроводов в два раза из-за износа трубопроводов советского образца (по данным Минпромторга, более 50% трубопроводов в России эксплуатируется более 20 лет) — до 2 млн т в год. На этом фоне в случае, если не навести окончательно порядок на этом рынке, есть риск роста поставок контрафакта до 20% от общего оборота труб, замечает Малышев. "Сейчас нефтегазовая промышленность потребляет более 4 млн т новых труб в год и увеличение объемов демонтажа труб до 2 млн т в год вполне реально, поэтому вопрос упорядочения обращения с отработанными [трубами] остается актуальным", — указывает он. По мнению Галиева, топливно-энергетические компании, в первую очередь, заинтересованы в наведении порядка сфере оборота труб, так как часто несут двойные потери — и при непрозрачных продажах бывших в употреблении труб по заниженным ценам, и при покупке старых труб под видом новых. При нормальной организации рынка операции по демонтажу, очистке и повторному применению труб должны подлежать обязательному учету с фиксацией использованных технологий и сфер применения, как это сейчас и установлено законодательством, добавляет он. Евтухов считает, что старые трубы должны быть обязательно обезврежены и очищены от вредных компонентов перед повторным применением и этот процесс — задокументирован.

Источник: РосБизнесКонсалтинг | Advis.ru | 13.12.2019