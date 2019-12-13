Итоги года. НТП Трубопровод в 2019 году

На страницах журнала ТПА и других профильных изданий сотрудники НТП Трубопровод уже не раз рассказывали о разрабатываемых ими программах по расчету трубопроводов и оборудования [1–6]. Представляем читателям своего рода новогодний отчет за прошедший год. Уходящий 2019 год был для нас насыщенным и продуктивным. Наиболее значимым событием стало то, что выход ООО «НТП Трубопровод» на зарубежные рынки теперь – свершившийся факт. Распространением наших программ теперь занимаются около 20 компаний-дистрибьюторов во всех частях света. Это стало возможно благодаря нашему активному участию в различных международных профессиональных сообществах и проектах, в международных выставках по нашему профилю, а также организации семинаров и проведению обучения для инженеров. Так, в 2019 году наша команда разработчиков приняла (совместно с партнерами) участие в крупных международных нефтегазовых выставках в Малайзии (OGA 2019 https://www.oilandgas-asia.com/) и Нигерии (NOG 2019 https://www.cwcnog.com/), традиционной международной конференции и выставке CAE Conference в Италии (https://www.caeconference.com/) по расчетному программному обеспечению, а также в таких международных проектах, как AIChE DIERS (https://www.aiche.org/design-institute-emergency-relief-systems-diers), EDUG (https://cse-institut.de/veranstaltungen/diers-user-group/?lang=en), TUFFP (http://www.tuffp.utulsa.edu/), ASSESS (https://www.assessinitiative.com/) и Rev-Sim (https://revolutioninsimulation.org/).

Одновременно проводились учебные семинары для отечественных и зарубежных инженеров как в нашем учебном центре в Москве, так и в других регионах и офисах заказчиков в России, странах СНГ и дальнем зарубежье – в Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Таиланде, Нигерии, Италии и Корее. Наши специалисты всегда рады поделиться с Вами своим опытом! И не только в форме обучения, но и в формате расчетных, консультационных и экспертных услуг. Подобные услуги в 2019 году были успешно оказаны не только отечественным компаниям, но и зарубежным фирмам, в частности из Германии и Кореи. Для международного рынка важна поддержка национальных и международных норм, используемых в расчетах. Поэтому большое внимание в разработке программ было уделено их реализации. На данный момент в наших программах уже доступны (в том числе и для отечественных пользователей) наиболее востребованные нормы ASME и EN. Отечественные пользователи при этом не пострадали, расчеты по отечественным стандартам расширены и улучшены. Опыт работы с разнообразными нормами повлиял и на интерфейс пользователя во всех программах: появилось множество улучшений, связанных с лучшим пониманием специфики задания расчетной модели в различных ситуациях. Давайте посмотрим на основные изменения, которые произошли в программах в уходящем году.

Гидросистема (гидравлический и тепловой расчет трубопроводов)

Две версии Гидросистемы – 4.2 и 4.3, вышедшие в 2019 году, значительно расширили расчетные возможности программы [4]:

● появился модуль расчета «твердой фазы» – течений жидкостей, содержащих взвеси, суспензии, шламы;

● добавлен расчет несбалансированных усилий, возникающих в трубопроводе при гидравлическом ударе, с их последующим экспортом в различные программы прочностных расчетов трубопроводов, прежде всего в нашу собственную программную систему СТАРТ-Проф;

● алгоритм подбора параметров теперь можно настраивать, указывая предельное число итераций и желаемую точность расчета;

● усовершенствован расчет гидроудара;

● значительно улучшен интерфейс пользователя в области ввода данных и графического отображения результатов.

Штуцер-МКЭ (расчет на прочность штуцеров аппаратов)

Штуцер-МКЭ прошел глубокую модернизацию. Были значительно переработаны интерфейс пользователя и расчетное ядро. Появился редактор загружений, который позволяет в рамках одной модели произвести несколько расчетов на разные условия приложения нагрузок. Расчетные модели расширены, в том числе появилась возможность рассчитывать несущие элементы без штуцера и изменять ориентацию всех типов несущих элементов. А невидимые пока пользователю изменения затронули генератор сеток и твердотельное ядро, которые подготовлены к применению в более общих геометрических моделях, которые появятся в последующих версиях, например – расчет нескольких близко расположенных штуцеров.

В сокращении. Полностью в журнале ТПА №6, 13 декабря