ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» прошел аудит системы менеджмента на соответствие стандарта СТО Газпром 9001-2018 в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ». По результатам аудита органом по сертификации ООО «Пронап» оформлен подтверждающий сертификат.

В ноябре 2019 года представителями органа по сертификации ООО «ТМС РУС» (TUV SUD) был проведен инспекционный контроль интегрированной системы менеджмента ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», сертифицированной на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. По итогам проверки интегрированная система менеджмента признана успешно функционирующей, срок действия сертификатов соответствия продлен. Работниками службы качества проведена большая работа по признанию компетентности заводских лабораторий в Единой системе оценке соответствия:

- независимым органом по аккредитации ООО «ЭКСПЕРТ НК» подтверждено соответствие лабораторий требованиям «Системы неразрушающего контроля» согласно ПБ 03-372-00 (применительно к неразрушающим видам контроля и диагностики, включая визуально-измерительный метод);

- испытательная лаборатория ЦЗЛ прошла очередную аккредитацию в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и СДА-15-2009 в органе по аккредитации АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

Кроме того, метрологическая служба ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в связи с истечением срока действия имеющихся сертификатов успешно прошла признание компетентности в части выполнения калибровочных работ по ГОСТ ISO/IES 17025-2019 в Российской системе калибровки, а также очередную регистрацию в системе метрологического надзора согласно ГОСТ 8.612-2012, ГОСТ Р 8.884-2015 и Р 50.2.095-2015.

Сайт ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», 10 декабря