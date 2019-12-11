Группа ОМЗ успешно испытала первый отечественный морской манифольд и подводный модуль управления с шаровым краном, который стал самым сложным этапом: открытие восьмидюймового шарового крана прошло успешно

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, и ФГУП «НПЦАП имени академика Н.А. Пилюгина» успешно провели совместные испытания опытного образца первого отечественного манифольда и подводного модуля управления. Опытный агрегат «Подводный модуль управления», который управлял гидравлической системой манифольда, был спроектирован и изготовлен Научно-производственным центром автоматики и приборостроения в рамках ОКР по заданию Минпромторга РФ.

В ходе испытаний были смоделированы реальные условия эксплуатации изделия. В результате испытаний была выполнена проверка всех гидравлических, электрических и оптических сопряжений. Также гидравлические линии манифольда прошли проверку на прочность и герметичность внутренним испытательным давлением 500 атм, а затем штатным давлением 345 атм. Кроме того, специалистами Ижорских заводов и ФГУП «НПЦАП» была обеспечена имитация береговой станции управления, с пультов которой подавались команды на модуль, выполнявший различные манипуляции с манифольдом. Одним из наиболее сложных и ответственных этапов испытаний стало открытие восьмидюймового шарового крана, который получив удаленную команду, моделировал подачу газа на береговой комплекс. Результаты проверки подтвердили высокое качество гидравлической системы опытного образца манифольда, соответствие изделия всем требованиям конструкторско-технологической документации. Проект изготовления манифольда был впервые в стране реализован Ижорскими заводами в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы», которая предусматривает совместную работу Министерства промышленности и торговли России, «Газпрома» и отечественных промышленных предприятий по освоению импортозамещающего производства оборудования системы подводной добычи углеводородов (СПД).

Сайт Модернизация российского ТЭК, 9 декабря