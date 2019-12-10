«Северсталь» занялась ТПА и обеспечит своих клиентов трубопроводной арматурой компании Valvitalia как рыночный дистрибьютор

ПАО «Северсталь» и итальянская компания Valvitalia заключили дистрибьюторский контракт на поставку продуктов и решений Valvitalia для энергетической отрасли. Партнерство с мировым лидером по производству трубопроводной арматуры (ТПА) позволит «Северстали» формировать комплексное предложение клиентам на базе опыта, компетенций и ноу-хау обеих компаний. Продукция Valvitalia имеет все необходимые международные сертификаты (API, ISO). Трубопроводная арматура и другие виды продукции уже поставлялась в адрес таких проектов, как «Ямал СПГ», «Сахалин-2», «Южный поток» и прочие.

«Северсталь» уже более 10 лет является надёжным партнером для энергетических компаний РФ, осуществляя поставки как на внутренние, так и экспортные проекты. Valvitalia – группа компаний, осуществляющих свою деятельность в области проектирования, производства и поставки ТПА и деталей для энергетической промышленности, военно-морского и гражданского флота. Основной продукцией компании (поставляется в 109 стран) являются клапаны, приводы, фитинги, фланцы, изолирующие стыки, системы измерения, фильтрации и регулировки жидкостей и газа.

«Больше года назад мы поставили перед собой цель стать лидером металлургии будущего. Но для того, чтобы ее достичь необходимо обеспечить нынешних и будущих клиентов уникальными решениями, основанными на глубоком понимании их потребностей. Слоган Valvitalia - One Stop Shop – полностью отвечает нашему видению того, каким должно быть предоставление клиентам полного спектра услуг. Именно поэтому заключенное дистрибьютерского контракта с Valvitalia на поставку высокотехнологичной и качественной продукции является еще одним шагом для того, чтобы обеспечить превосходный клиентский опыт. Я убежден, что подобное сотрудничество станет прочным базисом для его развития в будущем», - прокомментировал генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев. «Мне приятно быть в партнерстве с такой успешной и уважаемой компанией, как «Северсталь». Ее видение и стратегия прекрасно сочетаются с нашими. Я уверен, что наши клиенты выиграют от такого сотрудничества», - отметил генеральный директор Valvitalia Сальваторе Руджери.

Сайт ПАО СЕВЕРСТАЛЬ, 9 декабря