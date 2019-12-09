МЗТА. ИТОГИ ГОДА. На страницах журнала ТПА Управляющий директор ПО «МЗТА» Николай Николаевич Олихин рассказал об основных итогах работы завода

Касательно итогов года должен сказать, что они хорошие. Работой в 2019 году я очень доволен. МЗТА существенно расширил круг потребителей своей продукции среди промышленных предприятий России, предприятий нефтегазового сектора, объем реализации в части нашей основной серии вырос. Не буду лукавить, дается это с большим трудом. Вы прекрасно знаете, конкуренция крайне высока, ценовое давление сильное, предложений на рынке много. Однако нам удалось сформировать отличную команду, коллектив единомышленников, которому интересно работать на этом непростом рынке и идти вперед, каждый раз доказывая преимущества той продукции которую мы производим. Наши планы...они такие же как и всегда, расширять географию продаж, присутствовать в максимальном количестве отраслей и рыночных ниш.

В части изменений, их у нас очень много. Если говорить о производстве, то в этом году МЗТА стал участником первой волны федеральной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». К нам были направлены представители Федерального центра компетенций (ФЦК), которые совместно с руководством и сотрудниками предприятия работали над совершенствованием производственной системы и внедрением бережливого производства. Реализовывать нацпроект было решено в цехе запорной арматуры. В рамках проекта по заключению специалистов ФЦК, в частности, внедрено разделение единого участка производства Ду250 – 400 на два, Ду 250 – 300 и Д400. Результатом данного решения стало увеличение не только выпуска продукции всех трех диаметров, но и сокращение затрат на производство изделий.

На предприятии были детально пересчитаны запасы товарно-материальных ценностей, сокращены объемы складских заготовок, что позволило освободить несколько миллионов оборотных средств, которые были направлены на покупку нового оборудования. На участке ДУ 400 внедрена система 5С, в рамках которой специалисты компании структурировали рабочие места, провели сортировку инструментов, стандартизировали производственный процесс, переобучили 60 человек (некоторые работники получили вторые профессии).

Если говорить о продажах, то мы изменили подход к работе по данному направлению. Переформированы группы продаж, диверсифицирована работа каждой группы. Изменен подход к работе маркетинговых оценок, исследований и результатов их внедрения в работу по продажам. Не все сотрудники оказались готовы к новому стилю и подходу к работе, поэтому была проведена некоторая кадровая ротация.

Если говорить о нашем складском хозяйстве, то мы существенно оптимизировали складские запасы, ввели ячеистую форму хранения, подходим к внедрению современной WMS системы.

Благодаря всему вышеизложенному мы прошли несколько технических аудитов ведущих нефтегазовых и нефтехимических компаний, предприятий производственной сферы РФ и сейчас успешно поставляем продукцию по результату этой работы. Стали 25Л и 20ГЛ выпускаемые нашим литейным производством получили положительное заключение независимой аттестованной лаборатории о применяемости для производства трубопроводной арматуры и ее использования объектах нефтегазовой. Это особенно важно в работе с такими компаниями как Роснефть, Газпромнефть, Сибур, Лукойл и тд.

Источник: Брифинг в Новогоднем номере ТПА (в сокращении), 9 декабря