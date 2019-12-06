Газпром нашел нового производителя стальных шаровых кранов для своих нужд в Туле - арматурный завод ПП Мехмаш (открыт с 2001 года)

04 декабря 2019 года делегация во главе с заместителем генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Москва» Е.А. Смирновым посетила предприятие Мехмаш в составе главного сварщика – начальника отдела Управления по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Николаева и заместителя начальника филиала «Тульское ЛПУМГ» В.В. Легосатаева. Делегация была ознакомлена в режиме работы производства с возможностями и мощностями завода Мехмаш, а также получила подробную презентационную информацию по выпускаемым изделиям. Основным вопросом встречи стало обсуждение возможности разработки и внедрения новых изделий производства ООО ПП «Мехмаш» для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» с целью расширенного дальнейшего сотрудничества.

Сайт ПП МЕХМАШ, 4 декабря