ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»! Наблюдательный совет АО «ПАЗ» уведомляет о том, что принято решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества 23 декабря 2019 года в г.Пенза.

Вид собрания: внеочередное. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ПАЗ»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «23″ декабря 2019 года; Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, улица Транспортная, дом 1. Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 23 декабря 2019 года в 9 часов 30 минут. по московскому времени, по адресу места проведения собрания. Дата и время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут. по московскому времени. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 ноября 2019 года. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 440007, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, улица Транспортная, дом 1. Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества: 1. О согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества.

2. О согласии на изменение в будущем условий одобренной крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества, договора(ов) финансовой аренды, указанных в пункте 1 настоящего Протокола, без необходимости получения в будущем дополнительного согласия общего собрания акционеров общества на такое изменение, если оно осуществляется в следующих пределах: - увеличение периода уплаты лизинговых платежей не более чем на 12 месяцев, - увеличение общей суммы каждой сделки не более чем на 30% (с учетом НДС 20%). Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, созываемого 23 декабря 2019 года, по адресу: город Пенза, улица Транспортная 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения. Если Вы предпочитаете лично участвовать в собрании, то при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – паспорт и документы, удостоверяющие его полномочия. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. Обращаем Ваше внимание, что в случае, если Вы проголосуете против или не примете участие в голосовании по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы вправе в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» требовать от АО «ПАЗ» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций АО «ПАЗ». Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной наблюдательным советом Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций АО «ПАЗ» составляет 4 720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей за одну обыкновенную акцию. Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке: Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте по адресу: Акционерное общество «Реестр» (АО «Реестр»), 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, или Пензенский филиал АО «Реестр», 440000, г. Пенза, ул. Володарского, д.47, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

В сокращении. Полный текст на сайте АО ПАЗ, 29 ноября