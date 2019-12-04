В Москве в ноябре прошел Форум «Полимеры России 2019» (трубы, фитинги, арматура)

22 ноября в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» прошел XII Форум «Полимеры России 2019». В этом представительном отраслевом мероприятии, объединяющем крупнейших игроков сферы производства и переработки полимеров, традиционно приняли участие представители как бизнеса, так и государственных органов (Минэнерго России, ФАС России, Евразийская экономическая комиссия) и отраслевых организаций (Ассоциация производителей трубопроводных систем, Российский союз химиков). Среди основных тем обсуждения – тенденции развития нефтехимического производства в РФ, приоритетные направления и решения для сегмента переработки, таможенное регулирование, перспективы биржевой торговли продукцией нефтехимии, логистическая

инфраструктура взаимодействия производителей сырья и конечных потребителей, существующие и планируемые меры господдержки полимерной отрасли.

На сегодняшний день полимерная индустрия – быстро развивающаяся и крайне важная часть российской экономики. Запуск новых мощностей по производству полимеров способствует покрытию дефицита по большинству товарных позиций, замещению подорожавшего импортного сырья, постепенно наращиваются экспортные отгрузки, расширяется марочный ассортимент, увеличивается доля наиболее высокомаржинальных и перспективных товаров.

Тем не менее, как отмечают специалисты отрасли, многолетнее падение покупательской способности населения и инвестиционной активности приводит к неизбежному снижению объемов сбыта конечной продукции. Негативный эффект оказывают антироссийские санкции и нестабильность рубля.

Важную тему, касающуюся производства полимерных труб, поднял в своем выступлении Дмитрий Чуйкин – заместитель генерального директора Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС). Он рассказал о тенденциях борьбы с фальсификатом и контрафактом на рынке полимерных трубопроводных систем. АПТС, в состав которой сейчас входят 37 производителей различных видов труб, ведет комплексную работу с органами государственной власти, направленную на борьбу с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции.

Ассоциация ведет работу по созданию условий для применения принципа «стоимость жизненного цикла» вместо принципа «низкая цена» при заключении контрактов, а также при проектировании трубопроводных систем со сроком службы 50 лет и более. Дело в том, что сегодня проектные решения при строительстве инфраструктурных объектов принимаются исходя из стоимости затрат на их строительство, но при этом не учитываются затраты на полный жизненный цикл, включая расходы на эксплуатацию, утилизацию и переработку использованных материалов. Это зачастую приводит к использованию самых дешевых труб, которые практически всегда оказываются крайне низкого качества. Также важными задачами АПТС являются привлечение внимания государства к текущему высокому уровню износа и необходимости увеличения финансирования объектов сетевого хозяйства РФ и актуализация существующих нормативно-правовых и нормативно-технических документов в сфере трубопроводных систем.

Важнейшим инструментом в работе АПТС является взаимодействие с Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова, куда входят представители ключевых министерств и ведомств. Региональные комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции созданы в каждом субъекте РФ. Благодаря появлению такого органа борьба с фальсификатом и контрафактом получила статус важной государственной задачи. На данный момент необходимо законодательное закрепление понятия фальсификата и определение мер ответственности за производство и распространение такой продукции.

За время деятельности АПТС было выстроено конструктивное взаимодействие с Росстандартом, ФАС, Роспотребнадором, прокуратурой РФ, МВД и ФСБ, Общероссийским Народным Фронтом, некоммерческим партнерством «ЖКХ контроль» и различными СМИ.

Представители Ассоциации проводят комплексную работу и непосредственно на местах строительства коммунальных объектов. По итогам этой работы за период с января по сентябрь 2019 года АПТС проинформировала о возможной поставке трубной продукции ненадлежащего качества на 40 объектах. Были выявлены производители полимерных труб, чья продукция систематически не соответствует заявленным требованиям.

Основной мерой для противодействия засилью фальсификата является законодательное закрепление системы обязательного соответствия производимой продукции действующим стандартам. Для этого необходимо усиление государственного контроля (надзора) за органами по сертификации, внесение изменений в ФЗ-412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», расширение перечня трубной продукции, подлежащей обязательной сертификации, введение идентификационной защиты трубной продукции и маркировки на базе блокчейн-технологий. В целом, отметил Дмитрий Чуйкин, для продвижения и усиления позиций на рынке качественной полимерной продукции отечественных производителей нужна разработка соответствующих стандартов, например, Технических регламентов. Для этого необходима совместная работа государственных органов и экспертов отрасли, проведение комплексных испытаний для объективной оценки эксплуатационных свойств и подтверждения качества продукции.

О тенденциях развития своих производств рассказали представители компаний, выпускающих полимерное сырье, окна, профили, напольные покрытия и декоративную пленку из ПВХ, полимерную одноразовую посуду и лабораторное оборудование полимерного направления.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК, ноябрь 2019 года