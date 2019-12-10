ОНИКС. Итоги 2019 года. В 2019 году компания «ОНИКС» отметила свое 13-летие. Именно столько она производит и поставляет фланцы, детали трубопроводов, компенсаторы на предприятия промышленного комплекса России

Широкий ассортимент продукции включает соединительные детали для трубопроводов и резиновые компенсаторы. Подводя итоги 2018 года и планируя стратегию развития, руководство компании сформулировало главные цели на 2019 год:

- повышение рентабельности отгрузок, сохраняя клиентоориентированность;

- увеличение объема выпуска продукции собственного производства;

- расширение ассортимента и выход на новые рынки сбыта резиновых компенсаторов под собственной торговой маркой «Чеглок».

Над реализацией поставленных целей компания работала в текущем году, совершенствуя деловые и технологические процессы. Март запомнился переездом склада компании в Санкт-Петербурге в новое комфортабельное помещение производственно-складского комплекса. Помещение имеет преимущества перед своим предшественником – размеры, наличие отопления и высокую электрическую мощность, необходимые для развития производственного подразделения. Данное событие стало отправной точкой в модернизации производства.

В эксплуатацию было введено новое оборудование: токарный станок 1М65 (ДИП-500), ленточнопильный станок, конвейер для сборки фланцевых компенсаторов. Штат производственного цеха расширился высококвалифицированными специалистами. Значимым событием стал приход в компанию нового технического директора Большакова В. С. Благодаря многолетнему опыту работы на предприятиях трубопроводной арматуры (ТПА), Владимир Станиславович укрепил производственный потенциал компании. В высокий сезон из-за загруженности производственного отдела не всегда получалось оперативно реагировать на клиентский спрос. Стало очевидным, что изменения затронут и представительство в г. Екатеринбурге. Подготовив один цех, компания с энтузиазмом и большими надеждами приступила к организации технологических процессов на новом производстве и справилась с задачей всего за пару месяцев. 14 октября состоялось открытие нового производственного участка в филиале компании «ОНИКС», не уступающего по оснащенности своему «старшему брату». Благодаря эффективной работе отдела маркетинга и отдела закупок, расширился ассортимент выпускаемых резиновых компенсаторов. Налаживание работы с новыми поставщиками поковок из стали 09Г2С позволило увеличить производство воротниковых фланцев по ГОСТ 33259–2015.

Все свершения позволили нам выпускать продукцию собственного производства и оказывать спектр услуг для клиентов. На сегодняшний день на собственном производстве выпускается следующая основная продукция:

- резиновые фланцевые компенсаторы «Чеглок» (материал вставки – EPDM и NBR) DN 50–500, PN 10–16;

- воротниковые фланцы из Стали 20 и 09Г2С из отечественных поковок DN 15–125 PN 6–160.

Также производственные мощности позволяют оказывать следующие услуги клиентам:

- переточка фланцев по ГОСТ 33259–2015 и заглушек по АТК 24.200.02–90 в исполнениях С–M от DN 10 до DN 1200:

- изменение внутреннего и наружного диаметра фланцевых соединений;

- уменьшение толщины фланцев или заглушек;

- рассверловка отверстий под крепеж;

- изготовление фланцевых соединений по индивидуальным чертежам заказчика;

- анализ химического состава в лаборатории «ОНИКС»;

- оцинковка соединительных деталей (фланцевые соединения, отводы, переходы, тройники и крепеж) гальваническим и термодиффузионным методом.

2019 год для компании – год наращивания производственных мощностей. Объем переработанной и выпущенной продукции увеличился примерно в шесть раз по сравнению с 2018 годом (точные цифры будут известны в конце декабря 2019 года).

В сокращении, полный текст в журнале ТПА №6(105), 4 декабря