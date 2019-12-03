ПАО «КОНТУР» ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ НЕМЕЦКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ TÜV SÜD

В конце осени ПАО «Контур», основное производственное подразделение Машиностроительной Корпорации «Сплав», успешно прошло проверку немецкой экспертной организации TÜV SÜD – одного из крупнейших органов в области проведения европейской и национальной сертификации – и подтвердило соответствие европейским стандартам качества.

Александр Касрадзе, директор по качеству ПАО «Контур»

— Для получения сертификата мы прошли несколько этапов. Была осуществлена проверка системы качества на соответствие европейским нормам. Прошел испытания материал, который мы применяем для изготовления оборудования, в лаборатории в Чешской республике, где подтвердилось соответствие стандартам EN. Параллельно TÜV SÜD проверил квалификацию специалиста, выполняющего процесс сварки оборудования. На последнем этапе под надзором представителя TÜV SÜD было произведено изготовление основных деталей, сборка и испытания готовых отключающих устройств. Проверка показала выполнение установленных требований к системе менеджмента качества в полном объеме и соблюдение правовых требований в соответствии с нормами Евросоюза.

Юлия Пенязь, коммерческий директор ПАО «Контур»:

— На сегодняшний день инспекционный сертификат получен под требования европейского проекта на отключающие устройства. Изделия предназначены для автоматического отключения импульсных линий в случае появления течи, а также для ограничения расхода среды.

Сайт МК СПЛАВ, 2 декабря