НОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТПА. ЧАСТЬ 2. ЧТО ТАКОЕ ТИПЫ АРМАТУРЫ (НЕ ВИДЫ). (Полный текст в Новогоднем номере журнала ТПА)

Задвижка: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно к оси потока рабочей среды.

Клапан (Нрк. вентиль): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.

П р и м е ч а н и е – Термином «вентиль» в рекламно-информационных источниках обычно называют запорный клапан, как правило, с ручным управлением. В технической документации применение этого термина не рекомендуется в связи с отсутствием у него однозначного толкования.

Кран: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.

П р и м е ч а н и е – Повороту запирающего или регулирующего элемента может предшествовать его возвратно-поступательное движение.

Дисковый затвор (Нрк. заслонка; поворотный затвор, поворотно-дисковый затвор): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению потока рабочей среды.

ИСТОЧНИК: МЦ ТПА И ЖУРНАЛ ТПА №6(105), 2019