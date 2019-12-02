29 ноября 2019 года Гродненскому арматурному заводу "ЦВЕТЛИТ" исполнилось 60 лет!

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 60-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ, в Гродненском областном драматическом театре.

Предметом деятельности предприятия является изготовление продукции бытового и производственно-технического назначения. Имеющееся на предприятии специальное металлорежущее и литейное оборудование обуславливает направление деятельности по выбору номенклатуры выпускаемых и разрабатываемых изделий. Предприятие имеет возможность выполнять следующие виды работ: литье под давлением, литье и прессование пластмасс и резины; механическая обработка деталей на агрегатных, токарных, сверлильных и других металлорежущих станках; штамповка; пружинонавивка. Технологические процессы производства продукции, выпускаемой Унитарное предприятие "Цветлит", включают в себя процессы получения заготовок в литейном цехе, их механической обработки, процессы холодной штамповки, гальванической обработки, покраски, сборки, испытаний и упаковки готовой продукции. Основная масса заготовок производится в литейном цехе методом литья под давлением. Для плавки латуни применяются индукционные печи промышленной частоты, для плавки алюминиевых сплавов-тигельные печи сопротивления. Литье пластмассовых деталей производится на термопластавтоматах. Производство резиновых деталей осуществляется на гидравлических прессах методом прямого прессования. На участке механической обработки основные операции технологических процессов выполняются на агрегатных и специальных станках. Процессы холодной штамповки включают штамповку на кривошипных прессах и пресс-автоматах. Обработанные детали подаются на сборку, собираются в изделия, испытываются, упаковываются в ящики и сдаются на склад готовой продукции.

Сайт завода ЦВЕТЛИТ, 29 ноября